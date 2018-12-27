Власти Украины продлили запрет на въезд в страну российским мужчинам

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) продлил принятое месяц назад решение о запрете на въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

«Принимая во внимание сложную ситуацию с безопасностью, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы», – сообщается на официальном сайте ведомства со ссылкой на заявление первого замруководителя МВД Украины Сергея Ярового. По его словам, согласно решению СНБО, продлевается действие «ограничительных мер Госпогранслужбы относительно въезда в Украину мужчин – граждан России».

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По данным украинской стороны, в течение месяца в страну не пустили больше 1,6 тыс. россиян. Около половины из них пытались въехать в приграничные области, в которых до 26 декабря действовало военное положение. Накануне его отменили.

въехать только на Украину «гуманитарных основаниях», например, если им необходимо посетить похороны.

Мужчины из России в возрасте от 16 до 60 лет могут попасть на территорию Украины только в случае ситуации «гуманитарного характера», например, из-за похорон близкого родственника.