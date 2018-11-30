  • 30 Ноябрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 13:21 66.8765  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 13:21 76.0169  
Нефть($) 30.11.2018 59.64 0.32
Нефть(p) 30.11.2018 3941.71 +27.11

Украина запретила въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет

Автор:


© Фото: РИА «Новости»

Темы дня

Ранее Киев закрыл границу с Крымом со своей стороны для всех иностранных граждан.

Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Начальник ведомства Петр Цигикал отметил, что на пропускных пунктах введен усиленный контроль. Он уточнил, что россияне смогут попасть только в случае ситуации "гуманитарного характера", например, из-за похорон близкого родственника.

Цигикал на встрече с президентом страны Петром Порошенко подчеркнул, что в Украине введен первый уровень боевой готовности.

Читайте также:

Путин назвал ситуацию в Керченском проливе провокацией со стороны Порошенко

Запрет въезда для россиян связан с конфликтом в Керченском проливе. Сотрудники ФСБ 25 ноября задержали с применением оружия корабли ВМС Украины в 20 км от берега. Позднее суд арестовал 24 моряка. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение границы.

Президент Украины Петр Порошенко 28 ноября подписал закон об утверждении военного положения в стране. Оно будет действовать в нескольких регионах на протяжении 30 дней. В связи с этим Киев закрыл границу Украины с Крымом для иностранных граждан.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 мест в Петербурге, где подают ребрышки

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о лучших местах в Северной столице, где можно попробовать не супер дорогие, но вкусные свиные, говяжьи и бараньи ребрышки.

    читать далее →

    Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.

    читать далее →

    Топ-6 заброшенных особняков Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку самых роскошных заброшенных особняков в различных стилях: классицизм, эклектика, барокко и модерн.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.11.18
    Кому доверить продвижение сайта в поисковых системах?
    29.11.18
    Преимущества аренды генераторов
    28.11.18
    Подвох, которого не ждали, или как заплатить налоги в 2018 году
    27.11.18
    Основы экономии на производстве
    23.11.18
    Как выбрать детскую кровать правильно ᐈ Фабрика мебели Mamka™
    23.11.18
    Как тратятся деньги на игры, донат и игровые автоматы
    23.11.18
    Tkeycoin и биржа EXMO заключили соглашение
    22.11.18
    Преимущества квартиры в новостройке ЖК Реномэ

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram