Украина запретила въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет

Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщает ТАСС.



Начальник ведомства Петр Цигикал отметил, что на пропускных пунктах введен усиленный контроль. Он уточнил, что россияне смогут попасть только в случае ситуации "гуманитарного характера", например, из-за похорон близкого родственника.



Цигикал на встрече с президентом страны Петром Порошенко подчеркнул, что в Украине введен первый уровень боевой готовности.

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Запрет въезда для россиян связан с конфликтом в Керченском проливе. Сотрудники ФСБ 25 ноября задержали с применением оружия корабли ВМС Украины в 20 км от берега. Позднее суд арестовал 24 моряка. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение границы.

Президент Украины Петр Порошенко 28 ноября подписал закон об утверждении военного положения в стране. Оно будет действовать в нескольких регионах на протяжении 30 дней. В связи с этим Киев закрыл границу Украины с Крымом для иностранных граждан.