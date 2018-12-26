Порошенко объявил об окончании действия военного положения на Украине

Президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении срока действия военного положения в стране. Об этом сообщает портал 112.ua.

Военное положение действовало ровно месяц – с 26 ноября. Порошенко отменил его на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Читайте также:

Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Порошенко ради рейтингов

Положение было введено из-за конфликта в Керченском проливе. Сотрудники ФСБ 25 ноября задержали с применением оружия корабли ВМС Украины в 20 км от берега. Позднее суд арестовал 24 моряка. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение границы.

Госпогранслужба Украины из-за военного положения 30 ноября запретила въезд в страну для мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. Позднее Порошенко назвал конфликт «войной».