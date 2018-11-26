ФСБ задержала три военных корабля Украины в Керченском проливе

В Федеральной службе безопасности РФ сообщили о задержании трех кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Транспортные средства предварительно не подали заявки на проход судов, поэтому пролив перегородили сухогрузами. Российский пограничный корабль протаранил украинский буксир.

Вскоре после инцидента Киев обвинил Кремль в «откровенно агрессивных действиях». Власти страны заявили, что российские пограничники остановили корабли с применением оружия, в результате инцидента повреждения якобы получили шестеро украинских военнослужащих.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook обвинила Украину в провокации. «Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», – заявила она.

Министерство обороны Украины привело вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности. Глава государства Петр Порошенко ранее высказался за введение в стране военного положения на 60 суток. Инициативу должна рассмотреть в понедельник, 26 января, Верховная рада.