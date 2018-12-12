Порошенко о конфликте в Керченском проливе: Это война и это не шутка

Президент Украины Петр Порошенко назвал «войной» конфликт в Керченском проливе с задержанием украинских кораблей. Об этом он заявил в интервью американской телекомпании Fox News.

Глава государства обвинил российских военных в намеренном нападении на моряков в нейтральных водах. «Господин Путин, это акт агрессии. Господин Путин, это война. И это не шутка. Это не просто инцидент, и это не кризис. Ваши регулярные части под российским флагом в международных водах атаковали украинские военные корабли», – сказал Порошенко.

Президент Украины призвал страны НАТО усилить присутствие в Черном море и ввести новые санкции против России.

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Сотрудники ФСБ 25 ноября задержали с применением оружия корабли ВМС Украины в 20 км от берега. Позднее суд арестовал 24 моряка. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение границы.

Госпогранслужба Украины 30 ноября запретила въезд в страну для мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. Это связано с военным положением, введенном в государстве из-за конфликта в Керченском проливе.