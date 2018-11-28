Путин назвал ситуацию в Керченском проливе провокацией со стороны Порошенко

Президент РФ Владимир Путин в среду, 28 ноября, на форуме «Россия зовет!» впервые высказался по поводу ситуации в Керченском проливе.

По словам Путина, происшествие является провокацией украинской стороны перед выборами президента, которые намечены в Украине на 31 марта 2019 года. «Рейтинг президента в пятой строчке, у него есть шансы не войти в следующий тур, поэтому надо что-то делать и создать препятствия для его конкурентов из оппозиции», – объяснил свое видение ситуации президент России.

Читайте также:

«Нам не нравится то, что происходит»: Трамп высказался о конфликте в Керченском проливе

Владимир Путин отметил, что даже во время присоединения Крыма к России военного положения в Украине не вводилось. «Явные признаки заготовленной заранее провокации, чтобы воспользоваться этим как предлогом, чтобы ввести военное положение в стране. Ничего общего, чтобы урегулировать отношения с Россией, это не имеет. Это игра с целью подавления политических противников», – считает президент РФ.

Он напомнил, что в сентябре 2018 года караван украинских кораблей спокойно прошел под Керченским мостом, поскольку исполнил договоренности: предоставили информацию о проходе и заказали услуги лоцмана.

В ходе форума Путин прокомментировал темпы роста экономики, которые, по его словам, недостаточны для повышения уровня жизни населения. Для того, чтобы поменять ситуацию, выстраивается целая программа развития.

В воскресенье, 25 ноября, три украинских корабля нарушили российские границы в Черном море. Силовики с применением оружия задержали корабли ВМС Украины в 20 км от берега. Позднее суд арестовал 12 моряков. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение границы. В ответ на инцидент на Украине было введено военное положение сроком на 30 дней в приграничных с Россией областях. Изначально президент Украины Петр Порошенко настаивал на большем сроке – в 60 дней.