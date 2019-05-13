Картина дня: матч «Зенит» – ЦСКА и встреча Путина с Трампом

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стала рекордная посещаемость игры чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.

В воскресенье, 12 мая, матч на «Газпром Арене» посетили 61 494 человек. Сине-бело-голубые победили со счетом 3:1.

«Зенит» оформил чемпионство за три тура до окончания чемпионата. После матча игрокам вручили золотые медали и передали на вечное хранение чемпионский кубок (по регламенту РПЛ, команда, выигравшая чемпионство в пятый раз, получает кубок на вечное хранение, вместо него изготавливается новый).

2 сентября 2018 года на игру «Зенит» – «Спартак» пришло на 27 человек меньше, чем в этот раз.

Второй новостью, согласно «Монитору», стало завершение отопительного сезона в Петербурге. Оперативнее всех об этом написали «Фонтанка» (13:05), «Невские новости» и ДП (13:10).

«Окончание отопительного сезона объявляется при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 градусов и выше в течение 3 суток, с учетом метеорологического прогноза», – рассказали в пресс-службе Смольного.

До начала следующего отопительного сезона теплоснабжающие компании должны провести испытания и плановый ремонт тепловых сетей.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стал запрос со стороны США у России о встрече президентов стран Дональда Трампа и Владимира Путина. Первыми о нем написали ДП (16:10), Фонтанка (16:15) и 47news (17:25).

«США уже высказались в пользу встречи двух президентов и ждут ответа с российской стороны», – сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к американскому Госдепартаменту.

Вашингтон запросил встречу на саммите «Большой двадцатки», который пройдет 28-29 июня в Японии. Обсуждение вопроса о встрече Трампа и Путина может пройти в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи 14 мая.

Последний раз президенты встречались в июле 2018 года в Хельсинки. В конце года Трамп заявил, что не будет встречать с Путиным до освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и ДП.