Трамп отказался встречаться с Путиным из-за конфликта в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп объяснил решение тем, что Россия не хочет вернуть Украине корабли и моряков, которых задержали в начале недели. Американский лидер добавил, что готов провести встречу с Путиным, когда конфликт будет разрешен.

Общение Трампа и российского президента должно было состояться на саммите «Большой двадцатки». Он проходит в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

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Сотрудники ФСБ с применением оружия задержали корабли ВМС Украины в 20 км от берега 25 ноября. Позднее суд арестовал 24 моряка. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение границы.

Президент Украины Петр Пороше28 ноября подписал закон об утверждении военного положения в стране. Оно будет действовать в нескольких регионах на протяжении 30 дней. В связи с этим Киев закрыл границу Украины с Крымом для иностранных граждан.