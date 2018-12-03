Порошенко объявил о переброске войск к границе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев передислоцирует некоторые подразделения для усиления обороны на границе с Россией. Об этом он сообщил на открытии форума «70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины» в понедельник, 3 декабря, в Киеве.

«Все возможности, которое дает военное положение органам власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с РФ и административной границы с АР Крым. Будут сокращены сроки боевого слаживания бригад, которые находятся в соответствующих лагерях, пройдет передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы», – объявил Порошенко.

Он добавил, что в областях, где объявлено военное положение, будут проведены учебные сборы с резервом первой очереди.

Порошенко выразил надежду, что Украина сможет ограничиться перечисленными мерами и продолжения военного положения не последует.

Неделю назад Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении на 30 дней военного положения (изначально президент Украины настаивал на большем сроке – в 60 дней) в 10 областях Украины. Это произошло после инцидента в Керченском проливе, когда три украинских военных корабля нарушили госграницу России и были задержаны. Позже Украина запретила въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Путин назвал ситуацию в Керченском проливе провокацией со стороны Порошенко, напомнив, что в сентябре 2018 года караван украинских кораблей спокойно прошел под Керченским мостом, поскольку они исполнили договоренности: предоставили информацию о проходе и заказали услуги лоцмана.