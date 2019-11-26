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Картина дня: разговор Путина с Зеленским и снег в Петербурге

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© Фото: Алексей Никольский / РИА «Новости»

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О чем говорили президенты соседних стран и когда в Северной столице ожидается снегопад.

Главной новостью, по данным «Монитора», стал телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, который состоялся вечером в понедельник, 25 ноября. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

По словам Путина, в основном их разговор касался отношений Москвы и Киева «в сфере энергетики». Зеленский рассказал журналистам, что был поднят вопрос о подписании долгосрочного газового контракта. «Мы обсудили, что заканчивается год и нам нужно договориться о подписании нового долгосрочного газового соглашения. Для нас это является приоритетом. Это необходимо и для энергобезопасности всей Европы», – сказал Зеленский, отметив, что в отношениях с Россией «очень сложная ситуация».

Как говорится на сайте Кремля, в разговоре президентов была «затронута ситуация с передачей трёх военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года».

Второй новостью, по данным «Монитора», стал прогноз погоды в Петербурге на среду, 27 ноября. Синоптики обещают горожанам снегопад. Первыми об этом написали «Невские новости» (14:25), «78» (14:35) и Pitertv (14:45). 

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в Северной столице стоит ожидать мокрый снег и дождь. Если ночью будет минусовая температура – около -2 градусов – то днём потеплеет до +2 градусов. На дорогах возможна гололедица.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стали рекомендации Роспотребнадзора к «Чёрной пятнице» – акции распродаж, которая стартует во многих интернет-магазинах в преддверии последней пятницы ноября. Первыми об этом сообщили «Невские новости» (05:55), «Пятый канал» (08:15) и «Фонтанка» (08:20).

Специалисты рекомендуют не сразу покупать товар, увидев скидку, а проверить его цену у других продавцов. При этом, если товар «подорожал» перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше, привлечь к ответственности продавца не получится.

В Роспотребнадзоре напомнили, что продавец обязан передать потребителю заказанный товар, даже если тот ещё не оплачен. За каждый день просрочки доставки предусмотрена неустойка в размере 0,5% суммы от предварительной оплаты товара.

Потребитель вправе отказаться от купленного товара в течение семи дней после его получения. Если товар оказался ненадлежащего качества, его можно заменить или вернуть деньги.

Чиновники предостерегают насчёт фишинговых ресурсов, основной целью которых является не продажа, а сбор персональных данных, а также данных о платёжных картах и паролях.

Самыми оперативными в Петербурге оказались Gazeta.SPb, «Пятый канал» и «Невские новости».

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