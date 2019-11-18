Картина дня: смерть старейшего солиста балета Мариинского театра и возврат Украине кораблей

http://Главной темой дня, по версии «Монитора», стала смерть старейшего солиста балета Мариинского театра Владимира Лопухова. Первыми об этом написали 78.ru (09:55), «Невские новости» (10:00) и «Росбалт» (10:00).

Владимиру Лопухову было 75 лет. В последние годы, как сообщили в театре, он был тяжело болен.

Лопухов родился в 1943 году в Оренбурге. На работу в Мариинский театр он попал 21 год спустя.

Солист был известен не только по сцене, но и по игре в фильмах-спектаклях, в том числе в произведениях «Орестея», «Испанские миниатюры» и «Душой исполненный полёт».

Второй темой, по данным «Монитора», стал возврат Украине кораблей, которая Россия задержала в конце 2018 года после инцидента в Керченском проливе. Оперативнее всех об этом рассказали «Деловой Петербург» (14:00), «Русский телеграф» (14:20) и Gazeta.Spb (14:35).

Киев получил три корабля. Передача состоялась днём 18 ноября.

В сообщении МИД РФ говорится, что корабли – «вещественные доказательства в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы». Их решили вернуть Украине, потому что были завершены следственные действия.

Корабли были задержаны в ноябре 2018 года. В Погранслужбе ФСБ России заявили, что они не реагировали на предупреждения. Моряки были арестованы, их освободили в рамках обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

Третьей темой, согласно «Монитору», стало число иностранцев, которые получили электронные визы в Петербург и Ленобласть в октябре 2019 года. Быстрее всех об этом сообщили 78.ru (11:40), «Деловой Петербург» (11:55) и Piter.TV (12:00).

Новый тип виз получили 28,5 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел России.

Больше всего документов выдали гражданам Эстонии, Латвии и Финляндии. В МИД РФ уверены, что количество туристов и поездок с электронными визами будет возрастать.

Электронные визы в Петербург и Ленобласть ввели в начале октября 2019 года.

Самыми оперативными в Петербурге стали Пятый канал, «Невские новости» и канал «Санкт-Петербург».