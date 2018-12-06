Украина разорвет договор о дружбе с Россией 1 апреля 2019 года

Верховная рада Украины одобрила законопроект о разрыве договора о дружбе с Россией. Об этом сообщается на сайте парламента страны.

Документ, который внес президент Украины Петр Порошенко, поддержали 277 депутатов. Два десятка парламентариев выступили против.

Действие документа будет прекращено 1 апреля 2019 года. Соглашение было подписано в 1999 году.

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Договор закреплял принцип стратегического партнерства России и Украины, признания нерушимости границ стран, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Госпогранслужба Украины 30 ноября запретила въезд в страну для мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. Это связано с военным положением, введенном в государстве из-за конфликта в Керченском проливе.

Сотрудники ФСБ 25 ноября задержали с применением оружия корабли ВМС Украины в 20 км от берега. Позднее суд арестовал 24 моряка. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение границы.