Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране на два месяца – до 25 января.

Указ Порошенко теперь должна утвердить Верховная Рада – голосование по этому вопросу намечено на 17.00.

Документ предусматривает усиление противовоздушной обороны важных государственных объектов, усиление охраны границы с Россией и организацию переписи резервистов на случай частичной мобилизации.

Накануне ФСБ сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Российская сторона заявила, что они не подавали заявку на проход и «опасно маневрировали». Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста.

Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает.