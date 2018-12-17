Лавров: Украина планирует вооруженную провокацию на границе с Крымом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко готовит провокацию на границе с Россией. Об этом он сообщил в понедельник, 17 декабря, в эфире радио «Комсомольская правда».

«На последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с РФ, на границе с Крымом», – сказал он.

Лавров подчеркнул, что Россия ответит Украине на провокационные действия. «Ответ – мало не покажется, я вас уверяю. Это наша страна, это наша граница. Мы не допустим, чтобы он [Порошенко] пытался каким-то образом отстаивать свои, как он понимает, интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом», – заявил министр.

Он добавил, что Киев согласовывает такие шаги с «западными кураторами и попечителями».

«Ему [Порошенко] советуют поддерживать боевые действия малой интенсивности, чтобы можно было бы говорить в пропагандистском поле, что русские наступают на Украину, поэтому русских нужно еще больше подвергать санкциям, но ни в коем случае не переводить военные действия в такую фазу, за которой уже последуют полномасштабные ответы», – рассказал Лавров.

Министр отметил, что Россия не собирается воевать с Украиной. «Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю», – сказал он.

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В конце ноября корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и несколько часов совершали «опасные маневры», игнорируя законные требования пограничников. Сотрудники ФСБ произвели задержание кораблей с применением оружия. На борту оказались 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Киев обвинил Москву в агрессии. В Украине ввели военное положение на территории десяти областей на 30 дней (изначально Порошенко настаивал на 60 днях). Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в том числе право на участие в выборах. Госпогранслужба Украины 30 ноября запретила въезд в страну для мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. Позже, 3 декабря, Порошенко заявил, что Киев передислоцирует некоторые подразделения для усиления обороны на границе с Россией. Затем Верховная рада Украины одобрила законопроект о разрыве договора о дружбе с Россией с 1 апреля 2019 года.

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии президентских выборов. Российский лидер заявил, что пограничники выполняли свои функции по защите государственной границы. Он напомнил, что в сентябре 2018 года караван украинских кораблей спокойно прошел под Керченским мостом, поскольку они исполнили договоренности: предоставили информацию о проходе и заказали услуги лоцмана.