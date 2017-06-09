Врачебная ошибка на миллион, или как дорого и качественно испортить себе зубы и здоровье

Эта история началась больше года назад, но в СМИ попала недавно под громким заголовком: «Стоматолог удалила 22 здоровых зуба за 843 тыс. рублей». Коллеги вступились за врача Эмму Калмыкову, обвиняемую пациенткой Ниной Чижовой в «удалении 22-х здоровых зубов», и, в свою очередь, обвиняют средства массовой информации в клевете.

Не удалила, а депульпировала

«За последние пару дней по всем новостным каналам в прайм-тайм прошла информация о питерском стоматологе, якобы удалившем пациентке 22 здоровых зуба! Причем все фразы громкие, емкие, рассчитанные на вау-эффект!» – пишет на своей странице в фейсбук стоматолог Нина Шахраманян. Новость тенью падает на все стоматологическое сообщество. Поэтому и своим подписчикам-«не врачам» она предлагает разобраться, - где правда, а где ложь или намеренное введение в заблуждение, кому это выгодно, к чему это может привести?»

Судя по снимкам, даже «нестоматологи» сделают вывод, что зубы на месте. Действительно, как сообщила сама пациентка, зубы ей не удаляли, а «спилили под корень и депульпировали», затем установили несъемные протезные конструкции.

«События последних дней стали настоящей вакханалией с двадцатью двумя зубами, которые на самом деле благополучно продолжают находиться во рту у пациентки. А она, оставшись недовольна лечением, решила обогатиться на шесть млн рублей и попасть в телевизор, – возмутился на своей странице на Facebook Илья Фридман. – Я и мои коллеги - опытнейшие врачи с огромным стажем и безупречной репутацией - вынуждены оправдываться, что мы не садисты и не мошенники. Один частный случай, в котором еще предстоит разобраться, поднял волну оскорблений в адрес всех. Мы - доктора! А к нам относятся как к спекулянтам!»

Публикация дополнилась хештегами #врачизаправду и #поддержисвоегодоктора. Около 1200 пользователей соцсети, разделяющих данную точку зрения, сделали репост этой записи.

Обращаясь к тем самым снимкам, которые пациентка держит в телепрограмме «Вести», эксперт в области медицинского права, руководитель «Центра Защиты Врачей», врач стоматолог-ортопед, доктор Владислав Аносов отмечает, что на верхнем снимке – ситуация до лечения у доктора Калмыковой, а внизу – после. На ситуации «до» видно отсутствие двух зубов и последствия лечения брекетами, проведенного до обращения к доктору Калмыковой.

«На этом снимке я поставил к каждому оставшемуся во рту зубу номера, как это принято в международной нумерации постоянных зубов. Первая цифра означает сегмент на челюсти (от 1 до 4), а следующая – номер зуба. Мы отчетливо видим, что у пациентки Чижовой отсутствуют всего два зуба – на снимке я их отметил оранжевым нулем. Обратите внимание – эти зубы отсутствовали и до начала лечения! Все остальные зубы сохранены и просто покрыты коронками в соответствии с планом лечения. Пациентка пришла к доктору Калмыковой с 26-ю зубами, и ушла с 26-ю зубами. Ни один важный зуб она не потеряла. Ранее были удалены лишь «зубы мудрости» слева, которые не принимают участия в протезировании», – для убедительности пронумеровал все зубы Владислав Аносов.

На сайте change.org создана петиция «Врачи против произвола и клеветы со стороны СМИ», которую подписали около двух тыс. человек. Петиция направлена в Генеральную прокуратуру РФ, президенту, в Следственный комитет, в Минздрав и в правительство.

3 из 6

Из гражданского в уголовное

Страдавшая дисфункцией челюстно-лицевых суставов, Нина Чижова обратилась по совету врача кафедры ортопедической стоматологии СЗГМУ им. Мечникова Татьяны Лопушанской в частную клинику «Берикет» в 2014 году. Сейчас Лопушанская отрицает свое сотрудничество с дантистом.

Стоматолог ООО «Берикет» Эмма Калмыкова заверила пациентку: если не начать срочное лечение, то та окажется в инвалидной коляске. Врач пообещала, что поставит Чижовой керамические пластинки – это позволит сохранить свои зубы. С генеральным директором и единственным врачом в одном лице был заключен договор.

Теперь вся история лечения Чижовой подробно излагается в материалах гражданского дела, которое Колпинский районный суд Петербурга рассматривал год назад. Калмыкова депульпировала зубы, затем установила на обе челюсти временные пластмассовые мостовые коронки. Временные коронки, по ее словам, были неудобны, высоки. В итоге самочувствие пациентки ухудшилось, образовались мышечные спазмы в области лица, головы и шеи. Несмотря на то, что состояние пациентки ухудшалось и об этом она сообщала стоматологу, ей все равно установили постоянные коронки. Такие действия возможны, только при отсутствии жалоб пациента.

«О том, что мне удалили нервы из зубов, я узнала только девять месяцев спустя, – цитирует пострадавшую пациентку «Метро». – Начались сильные боли. Обратилась в другую клинику, где мне посоветовали сделать МРТ челюсти. После чего и сообщили, что 22 здоровых зуба депульпированы! Причем без моего согласия! Во рту остались мертвые корни, вокруг которых уже начался воспалительный процесс. Почему я, человек с высшим юридическим образованием, позволила сделать с собой такое? Просто я привыкла доверять врачам и даже представить себе не могла, что они способны на такое варварство».

Нина Чижова в эфире Первого канала

Стоматолог не предупредила пациентку о возможных последствиях лечения и его рисках и, следовательно, не получила согласия на такое медицинское вмешательство. Также не были проведены различные методы диагностики, в том числе не был сделан рентген до и после лечения. То, что медицинское вмешательство произведено некачественно, подтвердила и комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Суд удовлетворил иск и постановил взыскать с ООО «Берикет» в общей сумме около шести млн рублей. В эту сумму входят деньги за лечение, устранение недостатков, неустойку, моральный вред и штраф.

В ответ Эмма Калмыкова лишь закрывает свою клинику и открывает новую - ООО «Альфа-Стом», расположенную на том же месте – на Будапештской, 11 Б. Сейчас она также находится на стадии ликвидации. На вопросы журналистов Эмма Калмыкова не отвечает. При этом в Петербурге с 1997 года существует клиника «Альфа-стом», которая по сведениям СМИ, не имеет никакого отношения к клинике на Будапештской улице.

Следственный комитет в конце мая возбудил новое, уже уголовное, дело в отношении медика по статье 159 УК РФ (мошенничество). Оказалось, что Нина Чижова – не единственная жертва протезиста. В следственный комитет продолжают обращаться бывшие пациентки Эммы Калмыковой. Жительница Петербурга Маргарита узнала из телесюжета о том, что в отношении врача, у которого она лечилась около полутора лет, возбудили уголовное дело. Ей, как и другим пострадавшим, достаточно агрессивным методом пытались устранить «дисфункцию височно-нижнечелюстных суставов».

«В клинике «Берикет» мне удалили восемь зубов, а 13 спилили и депульпировали. Поставили 16 имплантатов. На это я потратила 790 тыс. рублей. Сейчас у меня опустилась нижняя челюсть, оголились имплантаты у десен, я принимаю антибиотики», - цитирует пострадавшую «Доктор Питер».

«За» и «против»

Многие стоматологи, несмотря возбуждение уголовного дела, поддерживают Эмму Калмыкову и сомневаются в искренности пострадавшей.

«Итак, первое, на что хочу обратить внимание, – это факт использования пациенткой Чижовой новой стоматологической конструкции с 2014-го года по настоящее время. Утверждения, что там у нее «гниют десны, невозможно жевать и т.д.», должны были привести как минимум к снятию сделанных коронок и замене их на временные для неотложной помощи, – считает эксперт в области медицинского права, руководитель «Центра Защиты Врачей», врач стоматолог-ортопед, доктор Владислав Аносов. – Но этого пациентка не сделала, спокойно продолжая вот уже три года использовать результаты труда стоматолога, которого так ругает. Если она так страдает от плохо сделанной работы – почему до сих пор не сняла коронки? Скорее всего, такое поведение ей просто удобно».

Фото: 1obl.ru

Эксперт также заметил, что когда делают металлокерамическую коронку или мост, то практически всегда из зуба сначала удаляют «нерв». Причина проста – чтобы потом под коронкой зуб не заболел, и не пришлось все делать заново. Если врач считает, что зубы в плохом состоянии и до протезирования требуются подготовительные мероприятия по удалению «нервов», то он обязан их провести в соответствии с утвержденными клиническими рекомендациями.

Обвинения в необоснованности покрытия зубов коронками Аносов также подвергает критике. «В клинических рекомендациях СтАР сказано, что коронки необходимы не только для восстановления разрушенных или отсутствующих зубов, но и для изменения соотношения челюстей при протезировании. То есть даже если сами зубы целые, но требуется изменить соотношение челюстей, то на зубы стоматологу законодательно разрешено изготавливать коронки», – поясняет эксперт.

«Если правда на стороне тех, кто считает, что "все это подстроено", "врач кому-то дорогу перешла" и так далее, то есть апелляция, кассация, верховный суд, – считает старший юрист компания «Кочерин и партнеры» Рафаэль Мусабиров. – В данном случае ответчику надо до конца бороться за правду - ибо подобный инцидент определенно ставит крест на карьере врача, да и в принципе жизнь ее сложится неприятно».

Тем не менее в настоящий момент юрист призывает руководствоваться решением суда, так как это «реальный документ, который имеет право считаться наиболее объективным до тех пор, пока не будет обжалован». Требования пострадавшей пациентки были удовлетворены, а значит, суд посчитал представленные ей доказательства достаточными.

«В настоящее время подобные ситуации уже не редкость. Действительно, существует много частных медицинских учреждений, которые оказывают некачественные медицинские услуги, где пациенты за свои собственные деньги получают ненадлежащую помощь и дополнительно навязанные услуги, – отмечают юристы. – Обманутые пациенты вынуждены обращаться в суд за защитой своих нарушенных прав и, как показывает практика, в большинстве случаев ошибки специалистов остаются безнаказанными. Взыскание по исполнительному производству обречено на провал, так как юридическое лицо в дальнейшем может пойти на процедуру ликвидации/банкротства, избежав таким образом взысканий по решению суда. Аналогичные ситуации необходимо рассматривать через призму уголовного законодательства Российской Федерации, так как действия некоторых медицинских учреждений можно квалифицировать как мошенничество, предусмотренное частью 3 статьи 159 УК РФ».

Фото: red-health.ru

Петербургская история об «удалении 22 зубов за 843 тыс. рублей» стала одной из повесток дня на столичной 10-й конференции Клуба эффективных менеджеров в стоматологии, проходившей 3 июня.

«История наделала много шума как среди пациентов, так и среди стоматологов. Причем, неясно, кто сейчас истерит больше – стоматологическое или пациентское сообщество. Между тем, такая история может случиться каждым: ни один пациент не застрахован от врачебной ошибки, равно как ни один доктор не может гарантировать безошибочную работу, - поделился с «Санкт-Петербург.ру» хирург-стоматолог Станислав Васильев. - Да, мы, врачи, действительно можем ошибаться. Тот, кто говорит, что у меня нет ошибок – либо лжет, либо у него настолько маленькая практика, что все грандиозные ошибки еще впереди. Другое дело, что к своим ошибкам доктора относятся по-разному. Кто-то, сознательно игнорирует ошибки, сваливает ответственность за нее на окружающих: на пациента, ассистента, зуботехническую лабораторию, на российское правительство и лично Путина. Кто-то, наоборот, признавая ошибку, делает все, чтобы ее исправить или, хотя бы, минимизировать последствия. Как вы думаете, у кого из докторов больше рисков довести конфликт с пациентом до суда? Ни один конфликт не возникает сам по себе, в нем всегда виноваты все его участники. Репутация очень сложно зарабатывается и очень легко теряется. Она не равняется 800 тыс. или шести млн рублей».

Станислав Васильев дает три основные рекомендации при посещении стоматолога: