  • 7 Июнь 2017
USD 08.06.2017 56.5878 -0.0869
USD ММВБ 13:17 56.67870  
EUR 08.06.2017 63.7179 -0.0638
EUR ММВБ 13:17 63.8840  
Нефть($) 07.06.2017 49.89 0.02
Нефть(p) 07.06.2017 2823.17 -3.20

Тегеран, госизмена и украинский пароход

Автор:

Пароход «Генерал Ватутин»
© Фото: Ntv.ru

Темы дня

Человек и пароход!

По теме

Вторник, и начнем мы с международных новостей. Во-первых, в эфире CNN прозвучало предположение, что «русские хакеры» специально спровоцировали кризис в Катаре, чтобы, внимание, навредить США. Как хакеры связаны со скандальным похищением семьи правителей Катара, неясно.

Беспорядки произошли сегодня утром в столице Ирана. В Тегеране неизвестные ворвались в здание парламента и открыл огонь, в результате погиб охранник. Кроме того, смертник (по последним данным, это была женщина) подорвал себя в западном дворе мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана. На мавзолей также напала отдельная группа террористов. От ряда информагентств была информация также о взрыве в метро, но она не подтвердилась. Ответственность за взрывы уже взяла на себя запрещенная в России группировка «ИГ». Ранее официальные представители Ирана приняли от властей Катара выкуп в один миллиард долларов наличными за семью монархов, попавшую в плен к террористам в 2015 году. Считается, что часть официальных лиц в Иране напрямую связана с террористическими группировками.

Давно не писали, а что там с Украиной. Накануне общественный резонанс вызвала публикация об украинском пароходе «Генерал Ватутин», который якобы изменил маршрут круиза по Черному морю и вместо Одессы взял курс на Ростов-на-Дону. В украинских СМИ эта новость вызвала шквал публикаций и сообщений о госизмене, наши журналисты тоже выпустили пару сообщений о том, что пароход якобы не пустят в порт. В итоге Юрий Соколов, глава компании «Червона рута», которая раньше арендовала судно, пояснил, что «Ватутина» просто продали новому владельцу – в Россию. После чего все наконец успокоились, а судно прошло пограничный контроль.

Тем временем в Крыму. Радио «Говорит Москва» сообщает о странной мере местных властей – севастопольским ветеранам Великой Отечественной войны выдали квартиры. По одной однокомнатной квартире на две семьи. Комната разделена перегородкой, в результате одному ветерану достается кухня и половина комнаты, другому – прихожая и санузел. При этом в квартирах нет газа и отопления. Сами ветераны на ситуацию не жалуются, говорят, если отказаться от этих «квартир», других придется ждать еще неизвестно сколько. Надеемся, власти что-то предпримут (сами поселятся в таких комнатушках, например).

В Петербурге СК расследует странную смерть балетмейстера Мариинского театра. Заслуженный артист России Сергей Вихарев скончался после визита к стоматологу. Как сообщает ряд источников, он пришел в частную клинику в Приморском районе, чтобы поставить зубные протезы, но его организм сильно отреагировал на введенное внутривенно обезболивающее – Вихарев впал в медикаментозную кому, вывести из которой его не удалось после 30 минут реанимационных мероприятий. Берегите себя, друзья. И хорошего вам дня!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

    Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.06.17
    Открытие центра садовых тракторов в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Онлайн-сервис DocDoc по поиску и записи к врачам в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Выгодная покупка сантехники в интернет-магазине Перфекто
    31.05.17
    Матрасы Perrino Active
    30.05.17
    Что ждать от рынка б/у автомобилей в Санкт-Петербурге
    30.05.17
    Как правильно делать ставки
    25.05.17
    Использование георешетки в процессе благоустройства приусадебных участков
    25.05.17
    Как организовать водоотведение с кровли

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm