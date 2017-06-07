Тегеран, госизмена и украинский пароход

Вторник, и начнем мы с международных новостей. Во-первых, в эфире CNN прозвучало предположение, что «русские хакеры» специально спровоцировали кризис в Катаре, чтобы, внимание, навредить США. Как хакеры связаны со скандальным похищением семьи правителей Катара, неясно.

Беспорядки произошли сегодня утром в столице Ирана. В Тегеране неизвестные ворвались в здание парламента и открыл огонь, в результате погиб охранник. Кроме того, смертник (по последним данным, это была женщина) подорвал себя в западном дворе мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана. На мавзолей также напала отдельная группа террористов. От ряда информагентств была информация также о взрыве в метро, но она не подтвердилась. Ответственность за взрывы уже взяла на себя запрещенная в России группировка «ИГ». Ранее официальные представители Ирана приняли от властей Катара выкуп в один миллиард долларов наличными за семью монархов, попавшую в плен к террористам в 2015 году. Считается, что часть официальных лиц в Иране напрямую связана с террористическими группировками.

Давно не писали, а что там с Украиной. Накануне общественный резонанс вызвала публикация об украинском пароходе «Генерал Ватутин», который якобы изменил маршрут круиза по Черному морю и вместо Одессы взял курс на Ростов-на-Дону. В украинских СМИ эта новость вызвала шквал публикаций и сообщений о госизмене, наши журналисты тоже выпустили пару сообщений о том, что пароход якобы не пустят в порт. В итоге Юрий Соколов, глава компании «Червона рута», которая раньше арендовала судно, пояснил, что «Ватутина» просто продали новому владельцу – в Россию. После чего все наконец успокоились, а судно прошло пограничный контроль.

Тем временем в Крыму. Радио «Говорит Москва» сообщает о странной мере местных властей – севастопольским ветеранам Великой Отечественной войны выдали квартиры. По одной однокомнатной квартире на две семьи. Комната разделена перегородкой, в результате одному ветерану достается кухня и половина комнаты, другому – прихожая и санузел. При этом в квартирах нет газа и отопления. Сами ветераны на ситуацию не жалуются, говорят, если отказаться от этих «квартир», других придется ждать еще неизвестно сколько. Надеемся, власти что-то предпримут (сами поселятся в таких комнатушках, например).

В Петербурге СК расследует странную смерть балетмейстера Мариинского театра. Заслуженный артист России Сергей Вихарев скончался после визита к стоматологу. Как сообщает ряд источников, он пришел в частную клинику в Приморском районе, чтобы поставить зубные протезы, но его организм сильно отреагировал на введенное внутривенно обезболивающее – Вихарев впал в медикаментозную кому, вывести из которой его не удалось после 30 минут реанимационных мероприятий. Берегите себя, друзья. И хорошего вам дня!