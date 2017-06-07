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ИГ взяла на себя ответственность за нападения в Иране

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© Фото: Twitter / @irna_arabic
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    Две группы террористов напали на здание парламента и мавзолей имама Хомейни.

    Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за сегодняшние нападения в Иране. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на иранское агентство Fars.

    Сегодня утром, 7 июня, две группы террористов напали на здание парламента и мавзолей имама Хомейни. Изначально они начали стрельбу - официально в парламенте убит охранник, ранены восемь человек, а при нападении на мавзолей пострадали пятеро. При этом иранское агентство "Тасним" сообщает о семи погибших и четырех заложниках в парламенте.

    После этого в мавзолее один из террористов взорвал на себе бомбу, предположительно, это была женщина. В парламенте террорист со взрывным устройством был задержан. Двух нападавших на парламент с автоматами также задержали.

    Один из участников нападения на мавзолей Хомейни покончил с собой, приняв цианистый калий. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники. Подробности двух происшествий уточняются.

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