ИГ взяла на себя ответственность за нападения в Иране

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за сегодняшние нападения в Иране. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на иранское агентство Fars.

Сегодня утром, 7 июня, две группы террористов напали на здание парламента и мавзолей имама Хомейни. Изначально они начали стрельбу - официально в парламенте убит охранник, ранены восемь человек, а при нападении на мавзолей пострадали пятеро. При этом иранское агентство "Тасним" сообщает о семи погибших и четырех заложниках в парламенте.

После этого в мавзолее один из террористов взорвал на себе бомбу, предположительно, это была женщина. В парламенте террорист со взрывным устройством был задержан. Двух нападавших на парламент с автоматами также задержали.

Один из участников нападения на мавзолей Хомейни покончил с собой, приняв цианистый калий. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники. Подробности двух происшествий уточняются.