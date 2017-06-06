Спасение уток и правителей Катара

Вторник начнем с новостей из нефтяного региона. Несколько дней не утихают дипломатические скандалы вокруг Катара. Как сообщают международные СМИ, власти Катара заплатили выкуп в миллиард долларов за освобождение членов королевской семьи, похищенных на соколиной охоте еще в конце 2015 года на территории Ирака. Как отмечается в новостях, эта гигантская сумма в наличных (!) была передана официальным представителям Ирана (!), связанным с джихадистскими террористическими группировками. Правителей Катара взяли в заложники именно боевики.

Соседи – ОАЭ, Саудовская Аравия и другие государства «нефтяного» региона поспешили разорвать дипломатические отношения, отметив, что выкуп – только прикрытие для финансирования терроризма. Ряд СМИ сообщают, что США уже и ранее было известно, что Катар финансирует группировки вроде «ИГ» (запрещена в России) и «Братьев мусульман» (также запрещена в РФ). На фоне столь сложного политического расклада в «нефтяном» регионе пошли вверх цены на нефть. Впрочем, российские аналитики обещают вскоре очередной спад до 40 долларов за баррель.

Еще немного международных новостей. Черногория вступила в НАТО, что очень не нравится политической верхушке России. Помните попытку государственного переворота в этой небольшой стране? Многие эксперты сходятся во мнении, что то было дело рук пророссийских и даже напрямую связанных с Россией сил. Так или иначе, переворот не удался, страна вступила в альянс.

Еще немного новостей из ближней части Европы. Правительство Чехии официально отказалось выполнять условия Брюсселя по приему мигрантов, изначально прибывших в Италию и Грецию. Систему «справедливого» распределения беженцев, предложенную властями Евросоюза, Чехия не признает и приостанавливает прием переселенцев до сентября. «Система распределения беженцев не работает», - сообщили чешские власти, добавив, что «ситуация с безопасностью изменилась» после недавних терактов.

История про уток. Москвич Олег Тегати поделился в сети историей о том, как увидел на Ленинградском шоссе мужчину и двух девушек, пытавшихся спасти двух диких уток и выводок из девяти утят, которые, очевидно, заблудились и могли погибнуть под колесами машин. Утята не сопротивлялись, и «спасатели» смогли эвакуировать их в машину, а вот дикие взрослые утки сначала никого не хотели к себе подпускать. «Погоня» продолжалась около двух часов, за это время спасатели МЧС отказались ехать на место происшествия. Но энтузиастам помог дежуривший на шоссе полицейский. После благополучного окончания операции уток хотели отдать в зоопарк, но там птиц не приняли. «И мы, и утки, будучи измученными физически и морально этой ловлей, уже сроднились — и поехали искать семье новую жилплощадь. В итоге теперь на Химкинском водохранилище утиное прибавление!» - пишет москвич. И только дома он выяснил, что инициатором спасения уток был актер Владимир Машков.

В Петербурге обещают потепление до +20 градусов. Верим и ждем! Хорошего вам дня, друзья.