Неизвестный открыл стрельбу в парламенте Ирана. Об этом на своей странице в Twitter сообщает иранское агентство "Тасним".

По данным агентства, не менее двух человек получили ранения. При этом СNN сообщает о трех раненых. "Аль-Арабия" пишет, что один из охранников парламента был убит.

Также некоторые иранские СМИ пишут, что несколько человек оказались в заложниках, однако правоохранительные органы это не подтверждают.

Одновременно сообщается о стрельбе в районе мавзолея имама Хомейни. Предположительно, ранены десять человек. Подробности происшествия уточняются.