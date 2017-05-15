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"Евровидение" с голым задом и потепление

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Победительница "Евровидения-2016" Джамала
© Фото: 2000.ua

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Скандал на конкурсе в Киеве.

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Снова понедельник, и начнем его с главной новости выходных, которую наши СМИ активно «не замечают». В Киеве прошел финал «Евровидения». Победил португальский исполнитель Сальвадор Собрал. Фаворитом у букмекеров он стал буквально в ночь накануне конкурса, обойдя соперника из Италии Франческо Габбани. Но вся соль – в истории с оголенным задом Виталия Седюка – украинского журналиста и пранкера, который вышел на сцену конкурса во время выступления победительницы прошлого года Джамалы, неся флаг Австралии и, внимание, спустил штаны перед миллионами телезрителей. МВД Украины сообщает, что нарушитель задержан на 72 часа, ему грозит штраф или лишение свободы сроком до пяти лет.

При этом Седюк ранее нападал на Брэда Питта и Ким Кардашьян, а накануне «Евровидения» писал в своем блоге на сайте телеканала «1+1» о плохой организации и, главное, сильно хромающем английском языке украинских ведущих конкурса. Ну и еще немного о медиафоне, на котором прошло «Евровидение». Пресс-секретарь Виталия Кличко выложила в сеть видео, где мэр Киева танцует с волонтерами конкурса под песню Бритни Спирс и рэпера Will.i.am «Scream & Shout». По словам сотрудников аппарата, таким образом Кличко хотел отблагодарить волонтеров за помощь. Впрочем, судя по слаженности движений и реакции зрителей, это был заготовленный перфоманс.

Тем выменем мэр Москвы Сергей Собянин «танцует» от истории с митингами по поводу реновации московских пятиэтажек. Накануне в столице на проспекте академика Сахарова прошел масштабный протест – не только против сноса пятиэтажек, но и против Собянина вообще. С властями согласовали акцию на пять тыс. человек, по факту пришло, по разным подсчетам, от 20 до 60 тыс. Лозунги были самые разные: «Собянина в отставку», «Спасем жилье от жулья», «Президент! Спаси Москву» и прочее. Собянин обещал «прислушаться» к прозвучавшим мнениям. Сегодня стартовало электронное голосование по включению столичных пятиэтажек в план реновации.

Тем временем в Германии, в земле Северный Рейн - Вестфалия, прошли выборы, которые обычно называют «малыми всеобщими». 24 сентября немцы выбирают новый состав бундестага и канцлера, сейчас же 33% голосов набрала партия Ангелы Меркель - Христианско-демократический союз. Кажется, у немцев все идет спокойнее, чем у французов.

Что там в Сирии. Исламисты через арабоязычные СМИ распространили ролик с представителями ИГ (группировка запрещена в России), разрушающими кувалдами античные статуи в древнем городе Дура-Европос на востоке Сирии. Ранее боевики разрушили охраняемую ЮНЕСКО Пальмиру.

Петербург. Нам наконец обещают потепление, и будьте внимательны – проснутся клещи и прочие насекомые, не забудьте про спецсредства, когда соберетесь на природу. Хорошего вам дня, друзья!

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