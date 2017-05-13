"Евровидение-2017" - финал (ОНЛАЙН)
Финал песенного конкурса "Евровидение-2017". Все самые последние новости у нас.
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- В Музее уличного искусства появился гигантский ЭрмитажМножество новых рисунков подготовили в преддверии открытия нового сезона в музее.
- «Ленинград», Ёлка и Лепс споют на Дворцовой площади в честь СКАХоккейный клуб устроит парад и концерт в честь своей победы на КХЛ.
- Определилась вторая десятка финалистов "Евровидения-2017" (ВИДЕО)Второй полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2017" состоялся Киеве накануне, 11 мая.
- Букмекеры назвали имя главного претендента на победу в "Евровидении-2017"Финал конкурса состоится 13 мая.
- 12 мая 2017, 21:20
- В Петербурге 13 и 14 мая отметят День эрмитажного котаПосетителей допустят в обычно закрытые подвалы Зимнего дворца.
- 12 мая 2017, 20:52
- В Эрмитаже впервые за 100 лет прошла православная службаБогослужение возглавил ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий.
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- Первые десять финалистов «Евровидения-2017» (ВИДЕО)В Киеве завершился первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2017». На украинской сцене выступили представители 18 стран, 10 из которых вышли в финал.
- Определены первые десять финалистов "Евровидения-2017"Из бывших советских республик прошли Азербайджан, Армения и Молдова.
- Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевровМногие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!
- «Ленинград», Ёлка и Лепс споют на Дворцовой площади в честь СКАХоккейный клуб устроит парад и концерт в честь своей победы на КХЛ.
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