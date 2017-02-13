Минобороны опубликовало видео уничтожения памятников Пальмиры

Министерство обороны России опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками террористической группировки "Исламского государства" (запрещена в России) объектов древней Пальмиры в Сирии.

Российский беспилотник "зафиксировал факт варварского разрушения террористами ИГИЛ фасада римского амфитеатра и тетрапилона — главных достопримечательностей древнего города», - говорится в сообщении Минобороны.

На кадрах видно, что террористы взорвали процениум – центральную часть древнего римского театра и колонны тетрапилона (прямоугольного здания, возведенного в 270 году н.э.).

Также сообщается, что российскими беспилотными средствами зафиксирована очередная активизация движения грузовых автомобилей террористов в районе города.

«Это свидетельствует о намерениях ИГ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением», — отметили в Минобороны.

После первого нападения боевиков, которое произошло около двух лет назад, древняя Пальмира уцелела на 80%. Террористы уничтожили такие древние постройки, как храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Частично пострадали здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.

В середине декабря 2016 года боевики снова захватили город и исторические развалины.

Ранее глава ЮНЕСКО Ирина Бокова заявила, что разрушение античного памятника в Пальмире является военным преступлением.