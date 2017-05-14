Португалец Сальвадор Собрал победил на "Евровидение-2017"

На песенном конкурсе «Евровидение-2017», который завершился в Киеве, победил представитель Португалии Сальвадор Собрал с песней «Amar Pelos Dois».

Певец занял уверенное первое место как в голосовании жюри, так и в голосовании телезрителей.

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Второе место занял москвич Кристиан Котов, который предствлял на конкурсе Болгарию. Третье место у Молдовы – группа SunStroke Project.

Ранее букмекеры отдавали победу итальянцу Франческо Габбани, который в итоге оказался вдали от пьедестала.

У конкурсанта из Португалии порок сердца, поэтому ради него Евровидение сделало исключение в правилах, разрешив не участвовать в репетициях.