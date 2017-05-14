Португалец Сальвадор Собрал победил на "Евровидение-2017"

На песенном конкурсе «Евровидение-2017», который завершился в Киеве, победил представитель Португалии Сальвадор Собрал с песней «Amar Pelos Dois».
Певец занял уверенное первое место как в голосовании жюри, так и в голосовании телезрителей.
Читайте также:
"Евровидение-2017" - финал (ОНЛАЙН)
Второе место занял москвич Кристиан Котов, который предствлял на конкурсе Болгарию. Третье место у Молдовы – группа SunStroke Project.
Ранее букмекеры отдавали победу итальянцу Франческо Габбани, который в итоге оказался вдали от пьедестала.
У конкурсанта из Португалии порок сердца, поэтому ради него Евровидение сделало исключение в правилах, разрешив не участвовать в репетициях.