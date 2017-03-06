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Мироточащий бюст, турецкий референдум и нигерийские пираты

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Бюст Николая II в Симферополе
© Фото: aftershock.news

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А Петербургу опять обещают аэроэкспресс.

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Понедельник начнем с главной новости выходных: по мнению депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, бюст Николая II у часовни при здании прокуратуры в Симферополе замироточил. Рунет уже полон шуток на эту тему: предлагаются варианты, что и где еще могло «замироточить». Петербуржцы оперативно проверили: бюст последнего императора у алтарной стены Крестовоздвиженского собора в Северной столице пока не мироточит. Тем временем в Симферополе, по данным ряда местных СМИ, к императору приводят больных детей. РПЦ заявление депутата не комментирует. В любом случае мы поздравляем Поклонскую с наступающим 8 марта!

Занимательная геополитика. Власти Германии запретили в стране агитационные мероприятия, направленные на привлечение местных турецких общин к голосованию на внутритурецком референдуме о расширении полномочий Реджепа Эрдогана. Немцы запретили уже два митинга, на что Эрдоган ответил, что они «не имеют никакого понятия о демократии», и вообще такая Германия похожа на Третий рейх. Немцы негодуют, тем более, что ранее турецкие власти арестовали немецкого журналиста турецкого происхождения, которого Эрдоган назвал «немецким агентом». Ну, хотя бы не только у нас запрещают массовые акции.

Тем временем в США. Во-первых, вышел тот самый нашумевший New Yorker с названием, написанным кириллицей и Владимиром Путиным на обложке. Внутри – например, статья «Путин, Трамп и новая холодная война». Эксперты полагают, что это сознательная отсылка к временам противостояния США и СССР. Ну, мы-то, судя по нашим СМИ, из этих времен и не уходили.

Фото: ntv.ru
 

Минобороны США изучает фотографии, появившиеся в группе «Сплоченные морпехи» в Facebook. А именно – фото обнаженных женщин, служащих в Корпусе морской пехоты страны. Фото уже удалили, но скандал получился нешуточный. Не то что безобидные купания наших десантников в фонтанах.

Но вернемся в Европу. Глава австрийского МИДа Себастьян Курц предложил создать центры приема беженцев не в ЕС – например, в Грузии, Египте или на Западных Балканах. Ранее Евросоюз одобрил введение безвизового режима с Грузией. Но бесплатный сыр, как известно… О такой инициативе со стороны Австрии сообщает издание Bild. Кроме того, Курц раскритиковал политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель за «привлечение» беженцев и нелегалов в центр Европы.

О хорошем. Нигерийские пираты согласились отпустить семерых россиян и одного украинца, которых они взяли в плен на судне «БиБиСи Кариббиан», принадлежащем немецкой компании Briese Schiffahrts, в начале февраля. Все это время пленники были в пиратском лагере на суше. Сейчас они во Франкфурте, и им ничего не угрожает. Ура!

Петербург. Очередной виток активности на тему аэроэкспресса – вице-губернатор Игорь Албин сообщил, что его строительство начнется в конце 2018 года. Предполагается, что электричка будет прибывать из аэропорта на Витебский (или, возможно, Балтийский) вокзал. Как всегда, это неточно. Тем не менее, хорошего вам дня, друзья!

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