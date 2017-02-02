Смольный и РЖД создают рабочую группу по строительству «Аэроэкспресса»

Смольный и ОАО «РЖД» создают рабочую группу по строительству «Аэроэкспресса». Решение было принято 1 февраля на совместном совещании представителей РЖД и петербургского правительства в Москве. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.



Совещание прошло под представительством вице-президента ОАО «РЖД» Петра Кацыва и вице-губернатора Петербурга Игоря Албина. На нем также присутствовали главы комитетов по транспорту и по развитию транспортной инфраструктуры Александр Головин и Сергей Харлашкин.



В настоящее время рассматриваются два варианта организации железнодорожных перевозок в Пулково - от Балтийского и Витебского вокзалов Петербурга. Рабочей группе предстоит выбрать окончательный вариант прохождения трассы.



Кроме того, группа разработает технико-экономическое обоснование с учетом предварительных градостроительных проработок, затрат на развитие железнодорожной инфраструктуры и перспективного пассажиропотока.

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Смольный, получив 10 млрд рублей из федерального бюджета на строительство «Аэроэкспресса», весь 2016 год не мог определиться, нужна ли Петербургу скоростная электричка до аэропорта. В июле губернатор Георгий Полтавченко заявлял, что в ближайшие два года «Аэроэкспресс» не понадобится городу из-за снижения пассажиропотока Пулково.



Позднее, в октябре, глава комитета по транспорту Александр Головин рассказал, что скоростную электричку все же построят, но лишь после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. К тому времени пассажиропоток Пулково должен достигнуть 20-25 млн человек. Игорь Албин подытожил, что «Аэроэкспресс» начнут строить в июле 2018 года.



Деньги на скоростную электричку правительство Петербурга просило у федеральных властей с 2012 года, доказывая важность и срочность строительства объекта. В конце 2015 года после долгих споров Министерство финансов все же согласилось выделить Петербургу 10 млрд рублей, ссуду выделили на три года под 1,5% годовых.



При этом, получив деньги, Смольный не стал торопиться вкладывать их в «Аэроэкспресс» - миллионы пойдут на покрытие текущего дефицита городского бюджета. Глава комитета финансов Алексей Корабельников рассказал, что в соглашении между городом и министерством не прописано, на что именно должны быть потрачены эти деньги: речь идет просто о покрытии бюджетного дефицита.



В дальнейшем, отметил Корабельников, после подготовки проекта «Аэроэкспресса» и принятия соответствующих решений, Смольный рассмотрит возможность по выделению этих 10 млрд уже из собственного бюджета.