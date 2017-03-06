Марин Ле Пен заявила об опасности холодной войны с Россией

Кандидат на пост президента Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила что холодная война против России опасна для Европы. Об этом Ле Пен сообщила в в интервью CBS News.

Она также выразила мнение, что президент России Владимир Путин ничего не сделал, чтобы его называть "убийцей". При этом лидер партии "Национальный фронт" добавила, что не считает себя его фанаткой.

"Послушайте, я не фанатка на рок-концерте. Я политический лидер великой нации. То, что для меня важно, — это интересы Франции", — отметила глава Ле Пен.

Ранее американский телеканал Fox News выпустил в эфир интервью президента США Дональда Трампа, в которой республиканец, в частности, поспорил с журналистом канала, который назвал Путина "убийцей".

Тогда Трамп ответил "А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?". По словам американского президента, США совершили много ошибок, в результате которых погибло большое количество людей.

Кремль назвал "недопустимыми и оскорбительными" высказывания журналиста Fox News Билла О'Рейли в адрес президента РФ Владимира Путина, по словам Дмитрия Пескова, в Москве предпочли бы получить извинения.