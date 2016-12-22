Каким Петербург должен был быть к 2017 году: долгострои и недострои

Проекты первостепенной важности

На первый план выходит, конечно, самый скандальный долгострой Петербурга - стадион «Зенит-арена», по количеству переносов сроков, вложенных бюджетных денег и шуток в российских и зарубежных СМИ, он оставил далеко позади все остальные объекты.

Стадион на Крестовском острове начали строить в 2007 году, с тех пор его цена выросла с 6,7 до 42 млрд рублей. Изначально Валентина Матвиенко давала обязательство, что «Зенит-арену» построят всего за два года, затем президент ФК «Зенит» Александр Дюков перенес открытие на 2011-й, за ними следовали еще ряд обещаний, последнее из которых петербуржцы услышали из уст вице-губернатора Игоря Албина, он объявил «конечную» дату – 27 мая 2016 года.

В итоге, «Зенит-арену» все еще «допиливают», за прошедший год произошло много ярких событий. Например, Смольный уже успел сменить генподрядчика - «Инжтрансстрой-СПб» при 80% готовности стадиона внезапно стал неугоден правительству и был отодвинут «Метростроем».

Более того, из городского бюджета на достройку переправили 2,6 млн рублей с социальных объектов (школ и садов, например), арену несколько раз затапливало при тестировании того или иного оборудования, на ней работали студенты, им в помощь хотели направить десантников, а новый генподрядчик и вовсе предлагал провести общегородской субботник, чтобы закончить уже десятилетнее строительство «всем миром».

Ожидается, что «Зенит-арену» наконец-то сдадут 26 декабря, это крайний срок, обозначенный ФИФА. Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко дал гарантии, что сроки вновь не перенесут. При это после сдачи стадион все так же буду доделывать – например, это касается суперсовременного выкатного поля, при тестировании которого комиссия ФИФА заметила вибарции, их срочно будут устранять, либо придется вообще отказаться от такого поля. В начале следующего года на площадке также продолжатся пусконаладочные работы, будут устанавливаться системы безопасности и контроля и оборудование для болельщиков.

Фото: vk.com/igor_albin

Еще одним знаменитым на всю страну долгостроем Петербурга стал Орловский тоннель - автомобильный тоннель под Невой, который должен был соединить Смольную и Свердловскую набережные. Пропускная способность тоннеля должна была составить до 60 тыс. автомобилей в сутки, так как тоннель будет иметь шесть полос движения в двух уровнях.

Смольный и «Невская концессионная компания» подписали соглашение о строительстве чуть позже «Зенит-арены» - в 2010 году, к 2016 году его как раз должны были достроить. Однако спустя два года правительство Петербурга приняло решение отменить строительство и расторгнуть контракт.

Компания потратила на подготовку проекта строительства приблизительно 1,5 млрд рублей, однако Смольный выделил всего 1,2 млрд. Таким образом, город должен был выплатить компании полученную разницу (316, 5 млн рублей), а также часть «набежавших» процентов (еще около 15 млн рублей).

Ситуация разрешилась в феврале 2016 года в пользу Смольного - Арбитражный суд Северо–Западного федерального округа разрешил правительству не платить за непостроенный Орловский тоннель. Судья отказал «Невской концессионной компании» в выдаче исполнительного листа на взыскание со Смольного 330 млн рублей.

Фото: spb-projects.ru

Если говорить о самых-самых важных для Северной столицы нереализуемых объектах, то в тройку лидеров должен однозначно попасть вымученный Смольным «Аэроэкспресс», городское правительство весь 2016 год не могло определиться, а нужен он все-таки городу или нет.

Федеральные деньги на скоростную электричку от Пулково до одного из городских вокзалов правительство Петербурга «выпрашивало» аж с 2012 года, доказывая важность и срочность строительства объекта. И вот, в конце 2015 года после долгих споров Министерство финансов все же согласилось выделить Петербургу 10 млрд рублей, ссуду выделили на три года под 1,5% годовых.

При этом, получив деньги, Смольный не стал торопиться вкладывать их в «Аэроэкспресс» - в марте текущего года стало известно, что миллионы пойдут на покрытие текущего дефицита городского бюджета. Глава комитета финансов Алексей Корабельников рассказал, что в соглашении между городом и министерством не прописано, на что именно должны быть потрачены эти деньги: речь идет просто о покрытии бюджетного дефицита.

В дальнейшем, отметил Корабельников, после подготовки проекта «Аэроэкспресса» и принятия соответствующих решений, Смольный рассмотрит возможность по выделению этих 10 млрд уже из собственного бюджета. Далее, к июлю этого же года, Полтавченко утвердил, что в ближайшие два года «Аэроэкспресс» не понадобится Петербургу из-за снижения пассажиропотока Пулково.

В конце октября глава комитета по транспорту Александр Головин рассказал, что скоростную электричку все же построят, но лишь после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. К тому времени пассажиропоток Пулково должен достигнуть 20-25 млн человек. Игорь Албин подытожил, что «Аэроэкспресс» начнут строить в июле 2018 года.

Фото: chistoprudov.livejournal.com

Сразу от «Аэроэкспресса» можно перейти к еще одному проблему проекту Петербурга, связанному с транспортом, – строительство новых станций метро. В текущем году Смольный решил изменить схему развития метрополитена и отказаться от строительства сразу 13 станций подземки.

Проект предусматривает строительство станций до 2048 года. В новой схеме отсутствует линия до Пулково, всего на юго-западе города вместо 11 станций планируют построить лишь шесть. Из новой схемы также исчезла линия метрополитена от реки Екатерингофки до Стрельны, которая должна была проходить вдоль Финского залива и Петергофского шоссе.

Не будет и станций «Парашютная», «Академгородок», «Парголово», «Осиновая роща», «Юнтолово», «Сосновка», «Проспект Культуры» и «Бургы». «Красная» линия подземки будет продлена на две станции, однако не до аэропорта, как предполагалось ранее, а в сторону пересечения проспекта Маршала Жукова и улицы Солдата Корзуна.

В проекте есть и новые станции: между «Площадью Александра Невского» и «Елизаровской» в районе пересечения улиц Седова и Фаянсовой построят еще одну станцию. Правобережно-Лахтинская линия будет продлена не одной станцией, а двумя. Представленную в 2016 году обновленную схему строительства метрополитена можно посмотреть здесь.

Фото: informator.news

В 2016-м не забыли и про экологию (а точнее, забыли) - Смольный отказался строить завод по переработке отходов на базе полигона «Красный Бор». Завод по «срокам давности» обогнал даже несчастную «Зенит-арену», так как стройка началась еще в прошлом веке – в 1990-е годы.

Правительство Петербурга вложило в завод около 2,8 млрд рублей, однако он так и не был завершен. За 20 лет были построены два корпуса с очистными сооружениями и емкостями для отходов, а также вспомогательные инженерные корпуса (да, по сравнению с ним «Зенит-арена» еще быстро возводится).

Строительство настолько затянулось, что часть оборудования и построек уже пришли в негодность, поэтому в Смольном решили, что не будут продолжать строительство, полигон «Красный Бор» больше не будет принимать отходы, вместо этого его рекультивируют.

Сам полигон эксплуатируют с 1970-х годов. За это время здесь скопилось 2 млн тонн опасных отходов. По предварительным подсчетам, восстановление земли на в «Красном Бору» обойдется в 240 млн рублей. Деньги на инженерные изыскания и проект рекультивации планируется попросить в федеральном бюджете.

Фото: fontanka.ru

Все для людей - театр, зооппарк, океанариум

В уходящем году долгожданный «Театр песни Аллы Пугачевой» строить так и не начали, хотя по первоначальному плану должны были уже закончить. Более того, теперь он называется просто «Театр песни», так как сама Пугачева полностью вышла из проекта.

Со 2 декабря 49% компании владеет Кристина Орбакайте, к ней перешли 17% долей, ранее принадлежавших Алле Пугачевой. Оставшиеся 51% долей «Театра песни» принадлежат основателю корпорации PMI Евгению Финкельштейну.

А как все хорошо начиналось: в 2012 году Алла Пугачева лично представила журналистам проект собственного театра на Васильевском острове. Сооружение претендовало на звание главной концертной площадки города и должно было вмещать до 14 тыс. зрителей.

Инвестиционный договор о строительстве театра был заключен в 2011 году. Однако участок был выделен с ошибкой – в его границы вошла территория будущей пробивки Морской набережной. Это позволило градозащитникам оспорить проект в суде. Убытки компания-инвестор оценила в 100 млн рублей.

В 2014 году Смольный отказал в строительстве и расторгло договор аренды с инвесторами, даже последовала череда долгих судебных тяжб, которые закончились также в 2016 году. Арбитражный суд разрешил строительство театра на Морской набережной и обязал Смольный продлить договор аренды участка в устье Смоленки. Договор будет действовать 68 месяцев с даты утверждения градостроительной документации.

Более того, концепция будущего концертного зала обсуждалась в Смольном летом этого года и была одобрена комитетами по градостроительству и по развитию транспортной инфраструктуры. КРТИ уже приступил к проектированию части Морской набережной, которая пройдет через участок, с учетом возможного строительства театра.

Согласно концепции, по сторонам Морской набережной будут построены два здания, соединенные надземным и подземным переходами. Треть здания театра - 40 тыс. кв. метров - собираются отвести под выставочное пространство, гостиницы, рестораны, кинотеатры и апартаменты.

Фото: icube.ru

Одним из наиболее знаковых если не по объему инвестиций, то по объему социальных ожиданий является проект крупнейшего в Европе круглогодичного крытого тематического парка DreamWorks от ГК «Регионы».

На территории в 35 га на пересечение Шафировского и Индустриального проспектов планируется построить до 70 тыс. кв. метров коммерческой и развлекательной недвижимости, в том числе комплекс аттракционов, гостиницу, мультиплекс с залами IMAX и многое другое.

Участок на территории предприятия «Ручьи» холдинг приобрел еще в 2007 году, и с тех пор на пути проекта все время возникали разного рода препятствия. В итоге, в 2013 году компания уже стояла на пороге Смольного с чемоданом с 15 млрд рублей. Комитет по инвестициям утверждал: парк будет построен к началу 2016 года.

После этого все карты спутали поправки в Генплан: компании не удавалось перевести землю под проектом из промышленной зоны под общественно-деловую застройку. Помучавшись, перевод земли все же случился, компания приступила к проектированию, но вот сроки сдачи объекта пришлось переносить на два года. В 2016 году компания должна была получить разрешение на строительство и приступить к освоению участка. В итоге, в данный момент, по информации «Общественного контроля», проект все еще находится на стадии согласования, к 2018-му году парк все еще не будет готов.

Фото: skn1.ru

Уходящий год, кроме станций метро и «Аэроэкспресса», отнял у петербуржцев еще и новый зоопарк. Идея строительства нового зоопарка обсуждается в Петербурге еще с 1996 года, когда губернатор Владимир Яковлев распорядился выделить 300 га под новый зверинец в Приморском районе. Проект не был реализован.

Следующий губернатор Валентина Матвиенко продвинулась дальше. При ее содействии компания «Интарсия» совместно с французскими коллегами в 2008 году разработала проект зоопарка в Юнтолово. Из бюджета было потрачено около 800 млн рублей. В 2012 году, уже при губернаторе Георгии Полтавченко, город от проекта в Юнтолово отказался.

В 2015 году было объявлено, что зоопарк может вырасти на территории Ржевского лесопарка. Уже в следующем году на Совете по инвестициям даже представили предварительный проект зоопарка - разделенный на тематические зоны по континентам и дополненный коммерческой недвижимостью (для окупаемости). В качестве эксперта при разработке проекта был привлечен Филипп Маккормик, который разрабатывал зоопарк в британском городе Честер. Стоимость нового зоопарка оценивалась в 11-20 млрд рублей, а построить его планировали до 2020 года.

В это время против Ржевки начали протестовать и экологи, и общественность, однако комитет несколько раз подчеркивал, что Ржевка - лучшее место для зоопарка благодаря транспортной доступности, экологии и размерам. Все говорила «за», кроме правоимущественного статуса земли.

Проблема в том, что Смольнмоу на Ржевке принадлежит лишь 123 га, но еще 32 га находится в разграниченной федеральной собственности. Для инвестпривлекательности проекта Смольному было важно получить весь надел целиком, и город начал переговоры по передаче пятна в городскую собственность. В феврале 2016 года глава комитета Ирина Бабюк заявила, что на перевод земли потребуется около пяти месяцев с учетом проведения работ по межеванию территории, то есть к июлю участок должен был оказаться в городской казне.

По последним данным, зоопарка на Ржевке все-таки не будет – не удалось найти инвестора, более того, бюджетную часть денег в условиях рекордного дефицита выделить сложно. Ко всему прочему, вдруг выяснилось, что лесопарк является зоной лесов, а значит строительство на данной территории запрещено.

Фото: cult-turist.ru

В 2016 году инвестор «Оптима» и Смольный должны были торжественно перерезать ленточку у входа в новый океанариум на проспекте Славы на участке в 3,6 га напротив Пражской улицы.

С инициативой о строительстве научно-развлекательного центра инвестор выступил еще в 2013 году, планируя вложить в проект 3,5 млрд рублей. Дальше объект традиционно «увяз в согласованиях», а в 2016 году вдруг выяснилось, что компания хочет заменить научную часть, посвященную океанологии и морской биологии, на аквапарк и торговлю.

В этой связи высоту предложили поднять до 60 метров и увеличить площадь комплекса более чем в 18 раз - до 180 тыс. кв. метров. Это значит, что потребуются все новые и новые согласования, в том числе получение разрешение на отклонение от базовой высоты, и как минимум до 2019 года проект не будет реализован.

Фото: dic.academic.ru