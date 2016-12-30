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Санкции под Новый год и бесстрашный Овечкин

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© Фото: Informsklad.ru

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Овечкину пришлось перелезать через забор, чтобы успеть на матч с "Нью-Джерси".

Предновогоднюю пятницу начнем с санкций. Накануне США объявили о скандальных мерах в отношении разведслужб и ряда частных лиц, обвиненных во "вмешательстве в выборы". Речь все также идет про кибератаки. США также выслали 35 российских дипломатов из страны без всяких доказательств их "вины". В ответ на такой беспредел в Москве закрыли англо-американскую школу (пусть дети знают, что большая политика и их касается).

Наши СМИ на этом фоне раздули нешуточный скандал: сообщается, что опальные российские дипломаты не могут купить билеты в Россию. Перед Новым годом все раскуплено, а дипломатам дали всего 72 часа, чтобы покинуть страну. Ситуацию нагнетает молодежный Чемпионат мира по хоккею: накануне наша сборная в финале, который проходил в Канаде, проиграла американцам со счетом 2:3.

К слову, про хоккей. Александр Овечкин, которого в США величают не иначе как Александр Великий, перелез через забор, чтобы попасть на игру с "Нью-Джерси". Дело в том, что свет в доме Ови был отключен, ворота не работали, поэтому он на пару с электриком поставил лесенку и перелез через забор.

Еще одно заявление в духе холодной войны сделал "советник президента по интернету" Герман Клименко. Говорит, Запад может отключить Россию от мировой сети. То есть не мы тут окопаемся с Роскомнадзором, а они нас зачем-то отключат.

В Сирии закончилась война на два фронта: правительство и "вооруженная оппозиция" помирились. Владимир Путин накануне объявил о прекращении огня. Российское посольство в Сирии между тем продолжают обстреливать.

83-летний император Японии Акихито отказался от новогоднего обращения к народу из опасений переутомиться. Дело в том, что обращение слишком близко по времени с традиционной большой пресс-конференцией, император устанет. Это мы сейчас про Японию, если что.

Тем временем в России. Житель пензенской области скончался после того, как выпил жидкость-незамерзайку, потом - шампанское, затем - туалетную воду. Это даже не "Боярышник". Друзья, берегите себя. Специально для этого МВД подготовило памятку, как выбрать легальный алкоголь, а не суррогат. 

Про Новый год. 2017-й наступит на одну секунду позже - наша планета вращается чуть-чуть медленнее, чем раньше, поэтому 2016 год получил еще одну лишнюю секунду. Используйте ее с умом!

Мы, как и все, подвели итоги этого года. Почитайте и оставайтесь с нами, друзья!

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