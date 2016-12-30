Новые санкции: Россия и США вновь «бодаются»

США ввели санкции в связи с кибератаками

Вечером 29 декабря Минфин США объявил о введении новых санкций в отношении России в связи с кибератаками, целью которых было повлиять на ход выборов американского президента.

Санкции введены в отношении ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ), а также трех компаний — ЦОР Security (Esage Lab), Автономной некоммерческой организации «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО ПО КСИ) и петербургской компании «Специальный технологический центр».

Согласно заявлению президента США Барака Обамы, эти компании осуществляли материальное обеспечение киберопераций ГРУ. Под персональные санкции попали начальник ГРУ Игорь Коробов, его заместители Владимир Алексеев, Сергей Гизунов и Игорь Костюков, а также хакеры Алексей Белан и Евгений Богачев.

США также объявили персонами нон грата 35 россиян, чьи действия, согласно заявлению Госдепартамента, были «несовместимы с их дипломатическим статусом». В заявлении Обамы они названы сотрудниками российской разведки. По данным Reuters, им предписано покинуть страну в течение 72 часов.

Кроме того, будут закрыты два принадлежащих России объекта в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, которые, по словам Обамы, использовались россиянами в разведывательных целях. Министерство внутренней безопасности и ФБР опубликуют рассекреченную техническую информацию о цифровой деятельности российской разведки.

При этом, по данным «Интерфакса», российские дипломатические работники, которых власти США высылают из страны, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Россию. «Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», - сказал неназванный собеседник агентства.

Дипломаты, по его словам, будут вынуждены в ближайшее время добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где шансов найти свободное место на рейс в Москву больше. Источник предположил, что дипломаты, скорее всего, проведут новогоднюю ночь в самолете. «Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год», - отметил он.

Еще один собеседник агентства сообщил, что вокруг «дачи» российского постпредства в Нью-Йорке наблюдается скопление полиции. «Это, конечно, не оцепление, вертолеты не летают, но тем не менее впечатляет», - рассказал он.

Тем времнем, министерство внутренней безопасности и Федеральное бюро расследования США опубликовали совместный доклад о кибератаках, которые, по мнению ведомств, были организованы российской разведкой и направлены против американских правительственных и частных учреждений.

Текст доклада доступен на сайте Компьютерной команды экстренной готовности США - подразделения национального управления кибербезопасности министерства внутренней безопасности. Согласно докладу, атаки были направлены на объекты критической инфраструктуры, правительственные учреждения, политические организации, научные институты и университеты и корпорации; их целью была кража данных.

В докладе говорится об атаках на американскую политическую партию, выполненных в 2015-2016 двумя российскими хакерскими группами, которые упоминаются как APT28 и APT29. Речь идет о кибератаках на Национальный комитет Демократической партии, о которых стало известно летом 2016 года.

СМИ и компании, занимающиеся информационной безопасностью, ранее неоднократно писали, что комитет атаковали две независимых группировки; одна из них (Fancy Bear, одно из названий APT28) упоминалась как связанная с ГРУ, другая (Cozy Bear, одно из названий APT29) - c ФСБ. В докладе также указаны связанные с российскими хакерами индикаторы компрометации и даны рекомендации по защите от кибератак.

Реакция России на санкции США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые санкции, введенные США в отношении РФ в связи с кибератаками, являются «необоснованными и незаконными с точки зрения международного права».

По мнению Пескова, целью введения санкций было «окончательно испортить и без того лежащие на дне российско-американские отношения» и «нанести удар и по внешнеполитическим планам будущей администрации и нового президента США» Дональда Трампа.

Песков добавил, что Россия предпримет ответные шаги «в русле того направления, которое определит президент РФ» Владимир Путин.

Сразу после заявления Пескова CNN со ссылкой на американские источники сообщил, что российские власти распорядились закрыть англо-американскую школу в Москве, в которой учились дети дипломатов из США, Великобритании и Канады.

По данным канала, Москва также запретила американцам посещать дом отдыха посольства США в Серебряном Бору. Официально российские власти не сообщали о закрытии школы и дома отдыха.