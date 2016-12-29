К перемирию в Сирии присоединились семь группировок повстанцев

Минобороны РФ назвало семь группировок сирийских повстанцев, присоединившихся к объявленному 29 декабря режиму прекращения огня.

Это «Фейлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», «Джейш иль-Ислам», «Сувар аш-Шам», «Джейш аль-Муджахидин», «Джейш Идлиб», «Аль-Джабхат аш-Шамия».

Общая численность боевиков, согласно сообщению ведомства, - около 51,5 тыс. человек. Они контролируют «значительные территории в северной и центральной части Сирии».

Минобороны назвало перечисленные группировки частью «умеренной оппозиции». Ранее Россия обвиняла некоторые из них в совершении преступлений - к примеру, в октябре Минобороны заявило, что боевики «Ахрар аш-Шам» публично расстреляли 14 человек, призывавших жителей Алеппо к эвакуации.

Сегодня, 29 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что стороны в сирийской гражданской войне подписали договор о прекращении огня и согласились начать мирные переговоры. Перемирие должно вступить в силу с 00:00 часов 30 декабря. Россия, по словам Путина, сократит военное присутствие в Сирии.

После этого командование армии правительства Сирии заявило, что режим прекращения огня не распространяется на запрещенные в РФ «террористические организации «Фронт ан-Нусра» и «Исламское государство», а также аффилированные с ними группы».

Представитель одной из повстанческих группировок в свою очередь заявил, что из перемирия исключены лишь территории, подконтрольные ИГ, пишет Reuters.