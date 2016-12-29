Путин: Подписаны документы о прекращении огня в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил о подписании документов о прекращении огня на территории Сирии. Об этом глава РФ сказал на встрече с главами Министерства иностранных дел и Министерства обороны, передает "Интерфакс".

По словам Путина, всего было подписано три документа. Первый был подписан между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй — это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Президент Российской Федерации добавил, что договоренности о прекращении огня в Сирии требуют особого внимания.

"Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами", — заявил Путин.

Накануне, 28 декабря, стало известно, что Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии. Договоренность будет затрагивать все районы Сирии, где идет противостояние между правительственными войсками и оппозиционными группировками. При этом на террористические организации соглашение не распространяется.

Прежде режим прекращения огня в Сирии объявлялся в феврале и сентябре 2016 года, однако вскоре стороны конфликта возобновляли боевые действия.