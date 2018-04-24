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Президент, шаман и «революция абрикосов»

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Николас Мадуро во время визита к шаману
© Фото: Miraflores Palace / Reuters

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Захватывающая внутренняя политика по всему миру.

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Вторник, и главная новость суток – премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку. Ранее в стране (и особенно в Ереване) были десятидневные массовые протесты против назначения Саргсяна премьер-министром страны. Саргсян десять лет руководил Арменией, затем в стране изменилась форма правления: с президентской республики на парламентскую, и теперь, став премьером, Саргсян фактически получил третий срок на посту руководителя. Акции протеста собрали более сотни тысяч человек, кульминационным моментом стал переход военных – ветеранов карабахского конфликта в форме и с орденами – на сторону восставших. Ветераны шли впереди колонны демонстрантов, чтобы защитить людей от полиции.

Саргсян обратился к народу, признав, что оппозиция была права: «Никол Пашинян был прав. Я ошибся. У создавшейся обстановки несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя страны, премьер-министра Армении. Уличное движение против моей власти. Я выполняю ваше требование».

Экс-премьер пожелал Армении «мира, гармонии и здравомыслия». Вслед за премьером в отставку ушло все правительство Армении. Массовые протесты плавно перешли в народные гуляния, люди прямо на улицах танцевали, жарили шашлыки, устраивали застолья и радовались жизни. Либеральная общественность России радуется за армян, у которых «все получилось», дальновидные политологи говорят, что для закрепления результата стране, помимо смещения единичных лиц, необходима масштабная люстрация. Так как к смене власти привел исключительно мирный протест, события в Армении уже называют «бархатной революцией» и «революцией абрикосов». Мы продолжим следить за новостями из Еревана.

Новость, по поводу которой со вчерашнего дня умиляется половина мира: у герцогини Кембриджкой Кейт Миддлтон и принца Уэльского Уильяма родился третий ребенок, и это мальчик. Он станет пятым в очереди на королевский престол Великобритании. Имя малыша пока неизвестно. Британцы особенно радуются, что новый наследник появился на свет в день святого Георга, небесного покровителя Англии.

Новости заокеанской политики. Президент Венесуэлы Николас Мадуро начал свою предвыборную кампанию с визита к шаману. Тот провел определенный ритуал в присутствии супруги президента и детей из местных племен. Ранее совет католических священников страны призвал президента отказаться от самой процедуры проведения голосования и сосредоточиться на борьбе с внутренним кризисом в стране.

Петербург. В городе по-прежнему прохладно, рано утром доходит до минусовых температур. До выходных потепления не предвидится, будьте внимательны и одевайтесь теплее. Хорошего дня, друзья!

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