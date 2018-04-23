Кейт Миддлтон родила третьего ребенка

У британского принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кэтрин родился третий ребенок, сообщила пресс-служба Кенингтонского дворца в Twitter. Мальчик весом 3,8 кг появился на свет в больнице Святой Марии в Лондоне. Принц Уильям присутствовал при родах. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Это третий ребенок герцога и герцогини. Первенец, принц Джордж, появился на свет в июле 2013 года, дочь Шарлотта – в мае 2015 года. Третий ребенок пары будет носить титул принца Кембриджского и займет пятое место в очереди на престол после деда, отца, брата и сестры.

Читайте также:

Принц Гарри объявил о помолвке с актрисой Меган Маркл



Многочисленные поклонники королевской четы собрались на лужайке у госпиталя, чтобы поздравить Кейт и Уильяма с третьим ребенком громкими аплодисментами. Имя младенца объявят спустя два дня после его появления на свет. По данным британских букмекеров, наиболее вероятны имена Альберт, Артур, Джек и Фред.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.