Принц Гарри объявил о помолвке с актрисой Меган Маркл

Принц Гарри Уэльский объявил о помолвке с американской актрисой Меган Маркл, которая известна по сериалу "Форс-Мажоры" (Suits). Об этом сообщается на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

Помолвка прошла в ноябре, свадьба запланирована на весну 2018 года. Принц Гарри сообщил о своих намерениях королеве Елизавете II и другим членам королевской семьи Великобритании, а также получил благословение родителей своей невесты.

После свадьбы пара будет проживать в одной из резиденций Кенсингтонского дворца. 36-летняя Маркл известна благодаря роли Рейчл Зейн в сериале "Форс-мажоры". Маркл уже была в браке, в 2011 году она вышла замуж за режиссера Тревора Энгельсона, в 2013 году пара развелась.

В июне 2017 года пресс-служба британской королевской семьи официально объявила, что принц Гарри и Меган Маркл встречаются. Принц Гарри в заявлении призвал СМИ "прекратить преследование" Маркл и ее семьи. 33-летний принц Гарри является пятым в очереди наследования британского престола.

Фото: Twitter / @DiamondGuideNow