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Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку

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© Фото: Алексей Дружинин / РИА «Новости»

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Такое решение глава кабинета министров принял после продолжающихся массовых протестов в центре Еревана.

В понедельник, 23 апреля, премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку, сообщает официальный сайт правительства страны. Глава кабинета министров принял соответствующее решение после многодневных акций протеста в Ереване и других городах.

«Никол Пашинян (лидер оппозиции  прим. ред.) был прав, я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра. Я выполняю ваше требование. Желаю мира нашей стране», – сказал Саргсян.

Массовые протесты в Армении начались 13 апреля, когда Саргсяна назначили на пост премьер-министра страны. Ранее, с 9 апреля 2008 года по 9 апреля 2018 года, он был президентом. После референдума 2015 года государство стало парламентской республикой, где все основные функции управления перешли премьер-министру.

В середине апреля 2018 года Республиканская партия Армении выдвинула Саргсяна на должность премьер-министра. Оппозиционеры назвали решение попыткой экс-президента, возглавляющего партию, удержать власть в стране, после чего в стране начались масштабные протесты.

Лидером акции в Ереване стал Никол Пашинян, глава оппозиционной фракции «Елк» в Национальном собрании Армении. Он сказал, что до 17 апреля, дня выборов премьер-министра, в стране будут проходить круглосуточные митинги. Члены парламента назначили на должность Саргсяна, после чего Пашинян заявил о начале «бархатной революции».

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На следующий день Саргсян провел переговоры с Пашиняном. Их встреча продлилась около трех минут. Лидер оппозиции сказал, что собирается обсуждать отставку премьер-министра и передачу власти, чиновник назвал это «ультиматумом и шантажом по отношению к законным властям».

Демонстранты продолжают выходить на улицы городов. По данным полиции, на митинг вечером 22 апреля в Ереване вышло 35 тыс. человек. Оппозиция сообщила, что на акции протеста было 160 тыс. человек. В тот же день генеральная прокуратура Армении рассказала, что Никол Пашинян и другие депутаты парламента, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян, были задержаны за незаконное проведение собраний.

После задержания Пашиняна протесты в Ереване приобрели более масштабный характер, к демонстрантам присоединились несколько десятков военных. В Минобороны осудили этот шаг и пообещали «принять меры» в отношении тех, кто самовольно оставил части. В итоге были задержаны 33 демонстранта, Пашиняна и двух других депутатов парламента освободили из СИЗО.

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