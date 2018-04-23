«Бархатная революция»: Армению захлестнули протесты из-за нового премьер-министра

Жители Армении с 13 апреля выступают против назначения бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

В Ереване и других городах проходят масштабные акции, участники которых требуют отставки высокопоставленного чиновника.

Фото: Reuters

Саргсян возглавлял Армению с 9 апреля 2008 года по 9 апреля 2018 года, пост занял Армен Саркисян. Согласно законодательству, президент может занимать должность только два пятилетних срока. После референдума, который прошел в 2015 году, государство стало парламентской республикой, поэтому глава страны превратился в фигуру с представительскими полномочиями, а основные функции получил премьер-министр.

В середине апреля 2018 года Республиканская партия Армении выдвинула Саргсяна на должность премьер-министра. Оппозиционеры назвали решение попыткой экс-президента, возглавляющего партию, удержать власть в стране, после чего в стране начались масштабные протесты.

Лидером акции в Ереване стал Никол Пашинян, глава оппозиционной фракции «Елк» в Национальном собрании Армении. Он сказал, что до 17 апреля, дня выборов премьер-министра, в стране будут проходить круглосуточные митинги. Члены парламента назначили на должность Саргсяна, после чего Пашинян заявил о начале «бархатной революции».

Никол Пашинян и действующий президент Армении Армен Саркисян

Фото: Асатур Есаянц / РИА «Новости»

В столице Армении и других городах протестующие начали перекрывать улицы и блокировать государственные учреждения. Некоторые акции перешли в столкновения с полицией. За день до голосования участники митингов попытались прорваться через полицию к зданию парламента, против демонстрантов применили слезоточивый газ. В больницы попали несколько десятков человек.

С 19 апреля ежедневно правоохранительные органы задерживали более 100 демонстрантов, в отношении некоторых активистов возбудили уголовные дела.

В субботу, 21 апреля, Служба национальной безопасности Армении сообщила о задержании шестерых человек. По данным спецслужбы, они готовили серию взрывов в Ереване, которые должны были «привести к всеобщей атмосфере страха» и поспособствовать отставке премьер-министра.

Фото: Асатур Есаянц / РИА «Новости»

На следующий день Саргсян провел переговоры с Пашиняном. Их встреча продлилась около трех минут. Лидер оппозиции сказал, что собирается обсуждать отставку премьер-министра и передачу власти, чиновник назвал это «ультиматумом и шантажом по отношению к законным властям».

Демонстранты продолжают выходить на улицы городов. По данным полиции, на митинг вечером 22 апреля в Ереване вышло 35 тыс. человек. Оппозиция сообщила, что на акции протеста было 160 тыс. человек. В тот же день генеральная прокуратура Армении рассказала, что Никол Пашинян и другие депутаты парламента, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян, были задержаны за незаконное проведение собраний.

Фото: Instagram / @amos.chapple

Фото: Gevorg Ghazaryan / Xinhua / Sipa USA / Vida Press