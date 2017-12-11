"Нуреев" и задержание Саакашвили

Понедельник начнем сразу с украинских новостей. Михаила Саакашвили могут упрятать в тюрьму на срок от 5 до 10 лет. Поздно вечером 8 декабря его все-таки задержали украинские силовики, когда он был вне палаточного лагеря своих сторонников, который находится под стенами Верховной рады. Теперь экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области доставили в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения. Ему инкриминируют «содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности» за то, что он требовал импичмента Петра Порошенко и пытался устроить новый Майдан. Прокуратура требует домашний арест и ношение электронного браслета. До 22 часов суд должен решить, что же делать с эксцентричным политиком.

Еще новость от «близких родственников». Болгария заработала порядка 2,5 млрд долларов на биткоинах. Нет, в государстве нет программы по привлечению криптовалюты, все проще: в мае 2017 года правоохранители конфисковали 200 тыс. биткоинов у преступников, которые разрабатывали специальный вирус, который позволял время от времени обходить таможенный порядок и не платить пошлины. Когда банда оказалась под колпаком, в распоряжении силовиков оказались биткоины, тогда стоившие чуть больше двух тыс. долларов. Надо ли говорить, что теперь Болгария может покрыть значительную часть госдолга этими конфискованными биткоинами? Впрочем, правоохранители отмечают, что расследование по делу о махинациях с таможней еще не закончено, поэтому криптовалюта так и лежит в неприкосновенности.

Хорошие новости для любителей путешествовать по России нашими железными дорогами. Теперь билеты на поезда дальнего следования можно приобретать за 90 суток до отправления – почти как на самолет. Это сделано по многочисленным обращениям пассажиров и должно улучшить транспортную ситуацию в стране. Кроме того, сегодня запустили участок железной дороги на юге России в обход Украины. Раньше нескольким десяткам пар поездов приходилось дважды пересекать границу РФ и ехать через Луганскую область.

В Москве, в Большом театре состоялась премьера балета «Нуреев», автором идеи которого был Кирилл Серебренников. По словам артистов, режиссер продолжал контролировать репетиции, уже будучи под домашним арестом. На премьеру пришли, например, Дмитрий Песков, Константин Эрнст и Владимир Мединский. На поклоны часть труппы, в том числе композитор и балетмейстер, вышли в футболках с фотографией Серебренникова и призывом его освободить.

В Петербурге более-менее зимняя погода: снег, небольшой минус. Хорошего дня, друзья!