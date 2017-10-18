Серебренникова оставили под домашним арестом до 19 января

Накануне, 17 октября, Басманный суд Москвы продлил домашний арест обвиняемому в мошенничестве режиссеру Кириллу Серебренникову до 19 января 2018 года, передает телеканал "Дождь".

На тот же срок суд продлил арест главбуху "Седьмой студии" Нине Масляевой, и экс-гендиректору студии Юрию Итину. Гендиректора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского суд оставил до 19 января под стражей.

Режиссер Серебренников просил суд отпустить его на пять дней для завершения съемок фильма "Лето" о Викторе Цое и разрешить ему посещать Большой театр для работы над балетом "Нуреев", но получил отказ судьи. Также ему не увеличили время для прогулок.

Серебреников вновь не признал свою вину, а на заседании суда он назвал обвинения "абсолютным абсурдом". Свою вину признала лишь Нина Масляева, которая, по мнению защиты Серебренникова, оговорила и его, и себя.

Режиссера задержали в Петербурге 21 августа. Он рассказал, что его "забрали практически со съемочной площадки" фильма о Викторе Цое, не дав переодеться. Свое задержание Серебренников считает показательным, за него вступились многие российские и зарубежные деятели искусства, в том числе актрисы Кейт Бланшетт, Нина Хосс и актер Иэн Маккеллен, однако суд все равно решил отправить Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Его обвиняют в хищении 68 млн рублей государственных средств, выделенных "Седьмой студии".