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На митинг сторонников Саакашвили в Киеве вышли 50 тыс. человек

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© Фото: Sergei Grits / AP
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    Протестующие потребовали отставки президента Украины Петра Порошенко.

    Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили провели в Киеве митинг, потребовав отставки президента Украины Петра Порошенко, сообщает РИА «Новости».

    По данным правоохранительных органов, в акции участвовали более 2,5 тыс. человек, организаторы митинга заявили о порядка 50 тыс. вышедших на улицу демонстрантов. Сначала митингующие прошли маршем по улицам Киева, затем собрались на майдане Незалежности.

    Часть митингующих пришла к СИЗО СБУ, где содержится Саакашвили. В знак протеста демонстранты разбили окна в расположенном рядом магазине компании Roshen, которая принадлежит Порошенко.

    После этого протестующие отправились к зданию Генпрокуратуры Украины. Там они развернули транспаранты, требуя признать задержание Саакашвили незаконным и пересмотреть его дело.

    Во время митинга на майдане Незалежности сторонники Саакашвили выдвинули четыре требования к Верховной Раде. Среди них - принятие законов об импичменте, об антикоррупционном суде и о выборах, а также отставка генпрокурора Украины. По мнению протестующих, он вступил в сговор с президентом страны. По словам представителя партии "Движение новых сил" Ольги Галабалы, Раде дан срок с 19 по 22 декабря.

    Сейчас Саакашвили задержан. В изоляторе он объявил бессрочную голодовку, которую обещает прекратить только после освобождения. По словам адвоката Павла Богомазова, Саакашвили пребывает в стрессовом состоянии, но «он бодрый, он настроен решительно».

    С обыском в квартиру Саакашвили украинские силовики пришли 5 декабря. Экс-губернатор в это время обратился к соратникам с крыши своего восьмиэтажного дома. Саакашвили задержалино тогда сторонники вызволили его из микроавтобуса СБУ. На следующий день политика попытались задержать в палаточном лагере около Верховной рады, что закончилось столкновениями с его сторонниками.

    Саакашвили объявили в розыск, а позже – наконец задержали. Его подозревают в содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, также возбуждено уголовное дело после того, как он захватил один из комитетов Верховной Рады.

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