В Петербурге 11 декабря днем будет ветрено и без осадков. Температура воздуха в течение суток от минус одного до минус трех градусов. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода. Днем преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться", - рассказали в ведомстве.

Спасатели также предупреждают петербуржцев о гололедице на дорогах. Восход солнца будет в 09:49, закат - в 15:54. После захода солнца температура опустится до восьми градусов мороза.