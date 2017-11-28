Гололед, допинг и интервью Путина

Вторник начнем с новостей политики. Во-первых, о выдвижении кандидатуры на президентских выборах сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Ранее «Ведомости» сообщали, что Кремль рассматривает введение в гонку еще одного «спарринг-кандидата», на сей раз «от бизнеса». Как видим, прогноз сбывается. Титов пойдет от «Партии Роста» (от нее могли также выдвинуть депутата петербургского ЗакСа Оксану Дмитриеву, но не сложилось). Свое выдвижение он так и прокомментировал: «нужен рост». Тем временем в СМИ ходит слух, что Владимир Путин в рамках предвыборной кампании поступит оригинально: даст лишь одно большое «человечное и откровенное» интервью. Например, Юрию Дудю. Запасаемся попкорном.

МОК (Международный олимпийский комитет) лишил россиян еще ряда медалей Сочи-2014. Теперь удар пришелся по нашим бобслеистам и биатлонисткам. Ранее были аннулированы заслуги наших спортсменов в скелетоне. На первом месте в общем медальном зачете теперь Норвегия (можно долго шутить на тему «сборной астматиков», как называют норвежцев, но к их-то фармакологии нет претензий). Международная общественность считает, что российские чиновники должны взять на себя ответственность и извиниться перед МОК. Сами спортсмены и близкие к ним люди говорят, что обвинения построены без доказательной базы, что ни один суд не сочтет дисквалификацию россиян правомерной. Между тем до сих пор неясно, будет ли сборная России выступать на Играх 2018 года.

Тем временем в славном немецком городе Дюссельдорфе пенсионера оштрафовали за то, что он гулял по улице и на восемь минут присел отдохнуть на остановке. Штраф составил 35 евро, причем в бумаге, которую прислали мужчине, отмечено, что остановка предназначена только для тех, кто планирует пользоваться общественным транспортом, а не для праздно гуляющих. Близкий друг мужчины сказал, что пенсионер страдает деменцией и каждый день, прогуливаясь с собакой, немного отдыхает на остановке, прежде чем идти дальше. Семья пенсионера намерена обратиться в суд.

Петербург. У нас неоднозначная погода: МЧС то и дело сообщает об усилении ветра, а городские власти говорят, что ночью 400 машин спецтехники боролись с гололедом. Так или иначе, синоптики обещают пасмурную погоду и температуру около нуля градусов.

Сегодня в час дня в особняке Румянцева на Английской набережной открывается центр имени Дмитрия Лихачева. Кроме мемориальной экспозиции из личных вещей ученого посетителям предлагают интерактивную программу, образовательные лекции, круглые слоты и конференции по темам, созвучным исследованиям ученого. Хорошего вам дня, друзья!