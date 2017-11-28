  • 29 Ноябрь 2017
USD 29.11.2017 58.4125 0.1352
USD ММВБ 00:17 0  
EUR 29.11.2017 69.4934 -0.0023
EUR ММВБ 00:17  
Нефть($) 28.11.2017 63.47 0.55
Нефть(p) 28.11.2017 3707.44 +40.63

Гололед, допинг и интервью Путина

Автор:

Спортсмены на Олимпиаде
© Фото: Евгений Биятов / РИА "Новости"

Темы дня

Слухи о предвыборной кампании все интереснее.

По теме

Вторник начнем с новостей политики. Во-первых, о выдвижении кандидатуры на президентских выборах сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Ранее «Ведомости» сообщали, что Кремль рассматривает введение в гонку еще одного «спарринг-кандидата», на сей раз «от бизнеса». Как видим, прогноз сбывается. Титов пойдет от «Партии Роста» (от нее могли также выдвинуть депутата петербургского ЗакСа Оксану Дмитриеву, но не сложилось). Свое выдвижение он так и прокомментировал: «нужен рост». Тем временем в СМИ ходит слух, что Владимир Путин в рамках предвыборной кампании поступит оригинально: даст лишь одно большое «человечное и откровенное» интервью. Например, Юрию Дудю. Запасаемся попкорном.

МОК (Международный олимпийский комитет) лишил россиян еще ряда медалей Сочи-2014. Теперь удар пришелся по нашим бобслеистам и биатлонисткам. Ранее были аннулированы заслуги наших спортсменов в скелетоне. На первом месте в общем медальном зачете теперь Норвегия (можно долго шутить на тему «сборной астматиков», как называют норвежцев, но к их-то фармакологии нет претензий). Международная общественность считает, что российские чиновники должны взять на себя ответственность и извиниться перед МОК. Сами спортсмены и близкие к ним люди говорят, что обвинения построены без доказательной базы, что ни один суд не сочтет дисквалификацию россиян правомерной. Между тем до сих пор неясно, будет ли сборная России выступать на Играх 2018 года.

Тем временем в славном немецком городе Дюссельдорфе пенсионера оштрафовали за то, что он гулял по улице и на восемь минут присел отдохнуть на остановке. Штраф составил 35 евро, причем в бумаге, которую прислали мужчине, отмечено, что остановка предназначена только для тех, кто планирует пользоваться общественным транспортом, а не для праздно гуляющих. Близкий друг мужчины сказал, что пенсионер страдает деменцией и каждый день, прогуливаясь с собакой, немного отдыхает на остановке, прежде чем идти дальше. Семья пенсионера намерена обратиться в суд.

Петербург. У нас неоднозначная погода: МЧС то и дело сообщает об усилении ветра, а городские власти говорят, что ночью 400 машин спецтехники боролись с гололедом. Так или иначе, синоптики обещают пасмурную погоду и температуру около нуля градусов.

Сегодня в час дня в особняке Румянцева на Английской набережной открывается центр имени Дмитрия Лихачева. Кроме мемориальной экспозиции из личных вещей ученого посетителям предлагают интерактивную программу, образовательные лекции, круглые слоты и конференции по темам, созвучным исследованиям ученого. Хорошего вам дня, друзья!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Покой нам только снится: как работает «закон о тишине» в Петербурге и Ленобласти?

    На какую сумму можно оштрафовать переносящих пианино грузчиков? Является ли нарушителем играющая на пианино соседская дочка? И можно ли угрожать самому соседу, разбудившему вас дрелью в субботу?

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Бетанкур в Петербурге: великий инженер, который преобразил Россию

    Почему новый мост Северной столицы решили назвать именем Августина Бетанкура, чем петербуржцы обязаны испанскому инженеру, а также как сложилась его судьба на берегах Невы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.11.17
    В чем заключаются преимущества биткоина
    22.11.17
    Компания Аттек, СОУТ и охрана труда – особенности и специфика
    17.11.17
    Знаменитый Атлантик-сити может стать городом-призраком
    14.11.17
    Специализированное оборудование для гигиены
    10.11.17
    Плитка под мозаику – привлекательный и долговечный отделочный материал
    07.11.17
    Рецепт продвинутого салона красоты | Повар – «Имидж Инвентор»
    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram