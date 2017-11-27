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Бизнес-омбудсмен Борис Титов хочет участвовать в выборах президента

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© Фото: Константин Чалабов / РИА «Новости»

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Кандидатуру уполномоченного по защите прав предпринимателей выдвинет «Партия роста».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов хочет участвовать в выборах президента, которые пройдут в марте 2018 года. Об этом сообщает газета «Ведомости».

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Кандидатуру бизнес-омбудсмена выдвинет «Партия роста». По данным издания, такое решение было принято 26 ноября на заседании федерального политсовета партии в Абрау-Дюрсо.

По словам Титова, он сообщил о своих планах в администрацию президента России. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, была ли кандидатура Титова согласована с Кремлем.

Борис Титов занимает должность бизнес-омбудсмена с 2012 года, он является председателем «Партии роста». В 2006-2012 годах он возглавлял совет директоров компании «Абрау-Дюрсо», которая специализируется на выпуске шампанского, сейчас он остается основным владельцем этого актива.

В президентских выборах 2018 года собираются участвовать Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Ксения Собчак и Алексей Навальный. Владимир Путин официально не объявлял о намерении баллотироваться.

Выдвижение Бориса Титова уже прокомментировала Ксения Собчак. «Титов утверждает, что за 27 постсоветских лет наше общество еще «не готово к демократии», оно «должно созреть». И в этом - наше главное отличие!» - считает телеведущая.

«Мы считаем, что время патернализма, время «опеки», во имя которой ограничиваются наши свободы, под прикрытием которой цветут протекционизм и прямая коррупция, - это время прошло. Русский бизнес, как и все российские граждане, - взрослые и ответственные люди, которые имеют право на честные выборы и самостоятельные решения. Им не нужны «гаранты» стабильности и взросления, им нужно народовластие в его полном современном смысле, и президент, нужный сегодня - не вождь и учитель, а государственный служащий, защитник прав и свобод», - говорится на официальном сайте Собчак.

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