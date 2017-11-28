В Петербурге 28 ноября днем будет ветрено и без осадков. Температура воздуха днем - от нуля до двух градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало", - рассказали в ведомстве.

Спасатели также предупреждают петербуржцев о гололедице на дорогах. Восход солнца был в 09:25, закат будет в 16:07. После захода солнца температура опустится до минус пяти градусов.