Кремль: Никто не может украсть победу России в Олимпиаде Сочи

В Кремле заявили, что никто не может украсть победу российских спортсменов в командном зачете в Олимпиаде Сочи. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Состоявшуюся победу украсть очень сложно, тем более, такую победу, которая навеки останется за нашей сборной и за нашими спортсменами-героями. Что касается решений, которые принимаются, то они подлежат глубокому, спокойному и трезвому анализу", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее, 24 ноября, Россию лишили двух золотых медалей Олимпиады в Сочи в бобслее из-за обвинений в употреблении допинга. Таким образом Россия опустилась на третье место в неофициальном медальном зачете.

"Главное - дальше предстоит весьма настойчиво, энергично предпринимать меры, все возможные меры, предусмотренные законом для защиты наших законных и законных интересов наших спортсменов", - заявил Песков, добавив, что эти действия должны предприниматься "в полном взаимодействии с международными спортивными организациями".

Сейчас МОК продолжает антидопинговое расследование против российских спортсменов. Поводом для этого послужил доклад специальной комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

В июле и декабре 2016 года специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения допинга в России. В документе описывалось, как московская антидопинговая лаборатория скрывала положительные результаты по указанию чиновников Минспорта, а ФСБ организовала подмену пробирок с мочой на Играх в Сочи.

Сам допинг, как рассказал бывший глава лаборатории Григорий Родченков, принимали вместе с алкоголем, чтобы его было труднее обнаружить во время проверки. В ноябре 2017 года Следственный комитет России провел свое расследование и опроверг «допинговый» доклад ВАДА.