Теракт на Манхэттене и "Серебряный университет"

В середине недели главная новость – теракт в Нью-Йорке. В районе Всемирного торгового центра в Нижнем Манхеттене 29-летний житель Флориды Сайфулло Саипов взял в прокате небольшой грузовик и проехал на нем около 20 кварталов по велодорожке, давя людей. На велосипедную дорожку террорист въехал в районе школы Stuyvesant High School, затем проследовал от Хаустон стрит до Чемберс. Под конец маршрута он врезался в школьный автобус. В результате одиннадцать человек госпитализированы с серьезными травмами. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, тем не менее, решил не отменять из-за случившегося Хэллоуин-парад. Предполагаемого террориста арестовали, делом занимается ФБР, а по улицам города прошла огромная костюмированная процессия. Власти усилили охрану по всему маршруту парада.

Еще немного новостей про Хэллоуин из США. Мать одного из детей в резервации Меномини, штат Висконсин, обнаружила, что в числе сладостей после «колядок» ребенку отдали пакет с метамфетамином. Мать отнесла находку в полицию. Кто подарил ребенку наркотик, случайно это было или специально - неизвестно, но другие дети метамфетамина не насобирали.

Вернемся в наше полушарие. Накануне российские пограничники закрывали три пункта пропуска между Крымом и Украиной. «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» были недоступны для транспорта и пешеходов, следовательно, этой ночью никто не мог пройти или проехать из Украины на полуостров. Сегодня около 11 утра движение возобновили. Погрануправление ФСБ объяснило временное закрытие границы «техническим сбоем».

Экзотика. В России вступил в силу закон о запрете обхода блокировок, иначе говоря – запретили посещать запрещенные сайты, используя анонимайзеры. Теперь на основании жалоб Роскомнадзор должен будет вычислять пользователей, которые позволяют себе заходить на такие ресурсы, и блокировать самих этих пользователей. Тут хочется пошутить, что мы бы взяли комментарий у пресс-секретаря РКН, но он, к сожалению, сидит под домашним арестом из-за предполагаемого совершенного мошенничества.

Действительно хорошие новости. В Москве открывается первый в России очный вуз для людей старшего поколения – «Серебряный университет». Совместно с Московским городским педагогическим университетом и на бюджетной основе учебное заведение намерено создавать «условия для профессионального и творческого долголетия, социально-культурного развития и расширения круга общения граждан пожилого возраста». Вводятся факультеты здоровья и безопасности, массовых коммуникаций и информатики, культуры и творчества, гуманитарный, психологической поддержки личности. Уже в этом году (учеба начинается 1 ноября) обучение пройдут порядка 2,5 тыс. пожилых людей. Мы искренне надеемся, что затея удастся.

В Петербурге солнечно, а посему хорошего вам дня, друзья!