Исполнитель теракта в Нью-Йорке оставил в автомобиле записку о преданности ИГ

Подозреваемый в атаке в Нью-Йорке с использованием пикапа, жертвами которой стали восемь человек, оставил на месте преступления записку – в ней говорится, что 29-летний мужчина сделал это во имя «Исламского государства» (ИГ, запрещенная на территории России организация). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов на пикапе проехал несколько кварталов по велосипедной дорожке в нижней части Манхэттена недалеко от памятника жертвам теракта 11 сентября. Мужчина сбивал велосипедистов и пешеходов. Он также врезался в школьный автобус, после чего полиция ранила его и задержала. СМИ сообщают, что мужчина выкрикивал фразу «Аллах Акбар!».

В происшествии, которое квалифицировали как теракт, погибло восемь человек, как минимум 11 получили ранения. Полицейские обнаружили в грузовике пневматическую винтовку и пейнтбольное ружье, а также записку, в которой Саипов сообщил о приверженности к террористической организации.

Известно, что выходец из Узбекистана перебрался в США в 2010 году. Сейчас он госпитализирован.