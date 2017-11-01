Нью-йоркский террорист работал таксистом в Uber

Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке Сейфулло Саипов работал водителем в сервисе такси Uber, сообщает CBS News.

В Uber подтвердили, что Саипов прошел проверку биографических данных перед устройством на работу. Сейчас сервис такси оказывает содействие спецслужбам в расследовании теракта.

Накануне, 31 октября, 29-летний уроженец Узбекистана на пикапе проехал несколько кварталов по велосипедной дорожке в нижней части Манхэттена недалеко от памятника жертвам теракта 11 сентября. Мужчина сбивал велосипедистов и пешеходов. Он также врезался в школьный автобус, после чего полиция ранила его и задержала. СМИ сообщают, что мужчина выкрикивал фразу "Аллах Акбар!".

В происшествии, которое квалифицировали как теракт, погибло восемь человек, как минимум 11 получили ранения. Полицейские обнаружили в грузовике пневматическую винтовку и пейнтбольное ружье, а также записку, в которой Саипов сообщил о приверженности к террористической организации ИГ ("Исламское государство", запрещено на территории РФ). Сейчас Саипов госпитализирован.

Сразу после теракта мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал инцидент на Манхэттене "трусливым актом террора". "На основании информации, имеющейся к данному моменту, это был акт терроризма, особенно подлого теракта", — сказал мэр на брифинге. "У террориста, скорее всего, не было сообщников. Это акция "одинокого волка", — отметил он.