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Нью-йоркский террорист работал таксистом в Uber

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© Фото: Andrew Kelly / Reuters

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Погибло восемь человек.

Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке Сейфулло Саипов работал водителем в сервисе такси Uber, сообщает CBS News. 

В Uber подтвердили, что Саипов прошел проверку биографических данных перед устройством на работу. Сейчас сервис такси оказывает содействие спецслужбам в расследовании теракта.

Накануне, 31 октября, 29-летний уроженец Узбекистана на пикапе проехал несколько кварталов по велосипедной дорожке в нижней части Манхэттена недалеко от памятника жертвам теракта 11 сентября. Мужчина сбивал велосипедистов и пешеходов. Он также врезался в школьный автобус, после чего полиция ранила его и задержала. СМИ сообщают, что мужчина выкрикивал фразу "Аллах Акбар!".

В происшествии, которое квалифицировали как теракт, погибло восемь человек, как минимум 11 получили ранения. Полицейские обнаружили в грузовике пневматическую винтовку и пейнтбольное ружье, а также записку, в которой Саипов сообщил о приверженности к террористической организации ИГ ("Исламское государство", запрещено на территории РФ). Сейчас Саипов госпитализирован.

Сразу после теракта мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал инцидент на Манхэттене "трусливым актом террора". "На основании информации, имеющейся к данному моменту, это был акт терроризма, особенно подлого теракта", — сказал мэр на брифинге. "У террориста, скорее всего, не было сообщников. Это акция "одинокого волка", — отметил он.

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