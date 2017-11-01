В России вступил в силу закон о блокировке анонимайзеров

Со среды, 1 ноября, на территории России вступил в силу закон о блокировке сервисов, программ и специализированных сайтов, позволяющих получить доступ к запрещенным интернет-ресурсам.

Такие поправки в минувшем июле подписал президент РФ Владимир Путин.

Читайте также:

ФНС получила право блокировать анонимайзеры без решения суда

Закон обязывает владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов блокировать доступ к сайтам из черного списка Роскомнадзора или их самих заблокируют. Для исполнения закона запускается федеральная государственная информационная система. ФСБ при этом будет предоставлять результаты мониторинга и посылать запросы в Роскомнадзор, а регулятор будет определять провайдера, через который действуют анонимайзеры.

Анонимайзеры — это универсальный инструмент, который позволяет получить доступ к любому заблокированному сайту.