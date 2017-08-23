Оскорбление чувств атеистов и чайки

В среду начнем новостной блок с солнечного Казахстана. Там законодатели предлагают целый пакет поправок, касающихся религиозной деятельности. Например, штраф за оскорбление чувств атеистов (!), а также за присутствие при обрядах и богослужениях несовершеннолетних детей без согласия и присутствия родителей. Браки, заключенные по местным религиозным обрядам и не зафиксированные в регистрационном органе, тоже будут считаться недействительными. Кроме того, родителей обяжут следить за здоровьем детей. При чем тут религия? В ряде регионов более 80% семей отказываются от вакцинации по религиозным соображениям. На бумаге все это похоже на целенаправленное развенчание псевдо-средневековых порядков в глазах населения. На фоне заявлений представителей РПЦ о том, что «ВИЧ не существует», Казахстан выглядит просто Меккой прогресса.

Что там в Ростове. После огромного пожара на Театральном спуске федеральные СМИ попритихли на эту тему. Тем не менее, местные источники провели небольшое расследование, собрав комментарии погорельцев. Оказывается, крупная компания-инвестор «зашла» на территорию частного сектора еще в 2004 году и пыталась «протащить» проект большого торгового центра. А совсем недавно начались постоянные предложения купить участки по бросовой цене, а один из «агентов» заметил, что домовладения будет проще сжечь, чем уговорить всех хозяев дешево продать участки. И поджогов в районе было уже несколько, в разных местах. В соцсетях грустно шутят, что так выглядит «реновация по-ростовски».

Что с Кириллом Серебренниковым. После задержания в петербургской гостинице ночью режиссера на автобусе отвезли в Москву, где поместили в изолятор на Петровке. Камера, как рассказал режиссер, была двухместная, сосед – «вежливый человек, осужденный за взятку». Следствие ходатайствует о помещении Серебренникова под домашний арест. Условия содержания режиссера устраивают, хотя причину – инкриминируемое мошенничество – он по-прежнему называет нелепой и удивительной.

В Испании заключили под стражу без права выхода под залог подозреваемых в совершении теракта в Барселоне Дрисса Оукабира и Мохаммеда Кемляля. Немного странно, что третий подозреваемый Салах-эль Кариб будет задержан на 72 часа до решения суда, а четвертый - Мохаммед Аалья – уже освобожден под залог.

Петербург. Бакланы не могли повредить крышу стадиона на Крестовском, заметили орнитологи. Проделать отверстия в покрытии могли только попугаи особого вида. Бакланов же в Петербурге очень немного и обитают они вдали от «Крестовского». Сотрудники зоопарка предположили, что вице-губернатор имел в виду чаек, но они – морские птицы, и их клювы не предназначены для разбивания крыш стадионов. Итак, слово орнитолога против слова вице-губернатора. Хорошего вам дня, друзья.