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К консульству Испании в Петербурге несут цветы (ФОТО)

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© Фото: fontanka.ru
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    На Фурштатской улице вырос небольшой мемориал из цветов, свечей и слов поддержки.

    К консульству Испании в Петербурге несут цветы в память о погибших при теракте в Барселоне. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

    На Фурштатской улице с утра 18 августа вырос небольшой мемориал из цветов, свечей и слов поддержки. В самом консульстве приспущены флаги Испании и Евросоюза.

    То же самое происходит около зданий испанского посольства и консульства в Москве. В ближайшее время в диппредставительстве откроют книгу соболезнований.

    В Испании объявили трехдневный траур по погибшим. На центральной площади Барселоны прошла минута молчания. На Пласа-де-Каталунья (площади Каталонии) собрались тысячи людей, пишет "Медуза".

    В их числе были премьер-министр Испании Мариано Рахой и король Филипп VI. После минуты молчания участники акции начали аплодировать и скандировать "Я не боюсь!"

    За последние сутки, днем 17 августа и ночью 18 августа, в Испании произошло два теракта. Микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне, затем похожий теракт был совершен в Кабрильсе. По последним данным, погибли 14 человек, более 100 людей пострадали.

    Фото: Francisco Seco / AP

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