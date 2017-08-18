К консульству Испании в Петербурге несут цветы (ФОТО)

К консульству Испании в Петербурге несут цветы в память о погибших при теракте в Барселоне. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

На Фурштатской улице с утра 18 августа вырос небольшой мемориал из цветов, свечей и слов поддержки. В самом консульстве приспущены флаги Испании и Евросоюза.

То же самое происходит около зданий испанского посольства и консульства в Москве. В ближайшее время в диппредставительстве откроют книгу соболезнований.

В Испании объявили трехдневный траур по погибшим. На центральной площади Барселоны прошла минута молчания. На Пласа-де-Каталунья (площади Каталонии) собрались тысячи людей, пишет "Медуза".

В их числе были премьер-министр Испании Мариано Рахой и король Филипп VI. После минуты молчания участники акции начали аплодировать и скандировать "Я не боюсь!"

За последние сутки, днем 17 августа и ночью 18 августа, в Испании произошло два теракта. Микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне, затем похожий теракт был совершен в Кабрильсе. По последним данным, погибли 14 человек, более 100 людей пострадали.

Фото: Francisco Seco / AP